遇到高薪、職場環境卻相當惡劣的工作內容，你會選擇離職嗎？一名女網友透露，她的月薪高達7萬元，但要忍受把自己視為皇帝的男主管不平等對待，包括要求她陪自己的朋友喝酒，以及職場霸凌等，讓她相當迷網，不知道要不要繼續待下去。

一名女網友在網路論壇Dcard發文透露，雖然目前月領7萬元，但男主管不僅會性別歧視、物化女性，三不五時以肢體接觸、言語騷擾，甚至還要求她去陪自己的朋友喝酒，且對象不見得是有合作關係的廠商，當她被毛手毛腳時主管也只是站在一旁，邊看邊笑。

她也提到，主管的情緒起伏很大，要求員工把他當皇帝服侍，若不順他的意就會搞職場霸凌。工作上若遇到困難時主管也不會幫忙，要她自己想辦法，且所有成果都被對方拿去炫耀，對外聲稱全是自己的功勞，私下又嗆她做出來的東西根本搬不上檯面。

種種經歷上她身心俱疲，不禁感嘆「整個很迷茫，到底要不要繼續待下去呢？」對此，網友一面倒回應，「當然不要啊！你要相信自己，在這邊能領7萬元，在別家公司一樣能領7萬元甚至更高，果斷換工作」、「我寧可領3萬月薪，也不願屈就在這種環境上班」、「我會收集完證據然後告他職場性騷擾」、「請先錄音蒐證，然後離職加檢舉，再去外面找其他工作」。

也有網友表示，「幹嘛陪他出去喝酒，下班後社交一律拒絕啊，你個性容易被欺負的話到哪裡都容易被欺負，設出自己的界線跟原則請同事不要越界」、「如果妳真的只是花瓶就繼續待，繼續被毛手毛腳，如果不是就換到正常公司，證明自己不是花瓶」。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障