國內今（6）日新增281例本土確診，連6日破百，總統蔡英文定調目前防疫策略是「以減災為目標，而非全面的清零」，但實際上要怎麼做？醫師沈政男建議，目前雙北的病毒境外滲漏較多，應採取選擇性升級，可透過學校停課、護照疫苗等手段加嚴防疫，其他縣市則以清零為目標，絕不可放棄疫調。

醫師沈政男今在臉書發文指出，台北市今天新增45例，有19例感染源不明，新北市新增115例，不明感染源案例11例，雙北的狀況是病毒在社區多點滲漏，造成不少小群聚，然後偶而爆出一個複雜群聚，目前匡列採檢要越大圈越好，隔離則須視空間量能而定。

沈政男認為，雙北要清零當然不容易，但只要稍微升級仍可能把Rt值壓到接近1，做法除了靠疫調來圍堵，就是選擇性加嚴防疫，「像是學校停課就是一種選擇性升級。比如內用，柯市長一直想做疫苗護照，或許現在是一個時機」，將雙北視為防疫重點，其他縣市採取積極清零，全台或許不容易全面清零，但局部清零仍是可行。

沈政男解釋，防疫目標長期是放鬆與解封，但短期內可時嚴時鬆，依據就是Rt值，現在全台Rt值為1.7，還有機會繼續降低，如果全台Rt值太高，必要時可選擇性升級，讓一些高風險場域退燒一下，以免造成大爆發。