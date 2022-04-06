中正大學今晚間傳1名學生確診，該名學生因與確診者足跡重疊，接獲細胞簡訊後到醫院篩檢，結果PCR陽性，校方晚間9點接獲衛生局通報，已與衛生局針對該名確診學生展開接觸者、涉及足跡的疫調工作，並規畫明天7日上午針對活動中心全棟大清消。

中正校方指出，學校從3月31日就開始放清明連假，直到今天才恢復正常上班課，而確診學生今並未到校，不過5日當天因社團練習曾進入校園，並在活動中心團練，明上午8點半到10點活動中心會進行全棟清消，除上班人員外，請其他同學先不要進入，以確保校園環境健康安全。

校方表示，經學生會向校方了解後，校方已著手調查該同學校內足跡，並安排校園足跡的清潔消毒，另也請全校教職員工生、廠商配合防疫措施，同時也提醒與確診者有接觸的師生，應先行採取適當防疫措施，其他有接觸疑慮的師生，亦請採取自我健康監測措施，如有健康疑慮，可自行先購買快篩劑快篩或直接就醫。