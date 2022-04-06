T72坦克。（美聯社資料照片）

前立委郭正亮。（資料照片）

對於俄羅斯慢慢從基輔撤軍，前立委、文化大學教授郭正亮直言，如果烏克蘭手上拿到戰鬥機、坦克，怎可能去不打？美國當然樂見第二波戰爭爆發！也就是戰爭在擴大當中。

郭正亮6日在中天電視《正常發揮》節目中指出，芬蘭真的敢參加北約？絕無可能提出申請！因為芬蘭跟俄羅斯相安無事，和烏克蘭不一樣，為何要惹這件事？要加入北約只是氣話。北約秘書長說歡迎芬蘭加入北約，但必須提出申請，但芬蘭絕無可能提出申請。

郭正亮認為，美國又給澤倫斯基新的信心，譬如要把波蘭T72坦克給烏克蘭，捷克也立刻跟進，烏克蘭首次拿到攻擊性武器，之前是標槍、刺針、無人機，都是防禦性質，但坦克是攻擊性武器。

至於坦克如何運進烏克蘭？郭正亮預期，俄羅斯絕對不會不處理。因為烏克蘭沒有制空權，坦克開進來一定被俄羅斯打掉。為了要保護坦克進城，所以只好給戰鬥機。今天發生一件事，美國突然批准保加利亞購買F16，代表保加利亞的米格29可以給烏克蘭了！也就是意味著北約這次生氣了，要提供攻擊性武器，談判已經沒有了！接下來要進入第二輪戰爭。

俄羅斯慢慢從基輔撤軍，郭正亮直言，如果烏克蘭手上拿到戰鬥機、坦克，怎可能不打？美國當然樂見第二波戰爭爆發！也就是戰爭在擴大當中。