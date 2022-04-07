英國資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）6日發布報告指出，美國、日本與中國大肆舉債，加上全球多數國家也將增加借貸之下，今年全球政府債務預估將暴增9.5％，達到71.6兆美元的歷史新高。

駿利亨德森在這份名為「主權債務指數」（Sovereign Debt Index）的報告裡指出，2021年全球政府債務攀升7.8％至65.4兆美元，原因在於所有接受評估的國家為了因應疫情衝擊都提高借貸。

全球政府去年償債成本跌至1.01兆美元，改寫歷史新低，原因在於實際利率僅約1.6％。但今年利息負擔預估將大幅攀升14.5％，達到1.16兆美元。

駿利亨德森全球債券投資組合經理佩恩（Bethany Payne）表示：「疫情對於政府借貸產生極大影響，預估衝擊仍將持續一段時間。俄羅斯入侵烏克蘭的悲劇事件，促使西方政府借貸更多資金，以支應增加的國防支出。」