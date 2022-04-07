新冠疫情全球大流行期間，中國貿易順差和外商投資快速增長，2021年淨外匯收入達到3,560億美元，創下歷史新高。這一趨勢，在2022年2月發生逆轉，22個月連續資金流入後首次出現淨流出。

2022年2月中國資本淨流出320億美元，是2020年3月以來的最大金額。在此之前的外資淨流入十分明顯，2021年間平均每月資本流入90億美元。此外，高頻指標也顯示，2022年3月證券投資的資金外流繼續，從債券向股票擴散，這是自2020年以來互聯互通股市北向資金首次出現淨流出，這意味著外國投資者正在通過香港拋售手上的股票。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞6日分析，有三方面的潛在原因：首先，俄烏衝突是一個重要的避險事件，在過往的避險事件中，投資者普遍將中國視為避風港。這種看法意味著，中國可能吸引了來自新興經濟體外流的資本。然而，事實並非如此。

其次，外傳持有中國債券約1,400億美元的俄羅斯投資者，可能已經變賣資產換取現金。艾西亞指出，除俄羅斯的因素，鑒於美聯準會的鷹派立場，以及中國人行的鴿派立場，中美主權債券息差從2021年底的127個基點收窄至2022年3月的32個基點。美國國債收益率超過中國只是時間問題。

第三，是近日才爆發開來的中國新一波封城措施，可能增加另一層不確定性。艾西亞表示，鑒於近期展望前景並不明朗，短期內可能還會繼續看到中國證券投資的資本淨流出，加上外需減弱、進口價格上漲，如果出口支撐不足，貿易順差收窄，接下來就是轉移到人民幣，出現貶值的壓力。