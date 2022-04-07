法國總統大選進入倒數，根據最新民調顯示，極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）支持率看漲，目前落後現任總統馬克宏的差距已縮減到僅剩5％。由於擔憂法國政治可能變天，該國金融市場出現震盪。

民調機構Ipsos Sopra Steria與巴黎政治學院政治研究中心聯手為世界報進行的調查指出，在10日的總統首輪投票中，馬克宏可獲得26.5％的選票，雷朋則為21.5％。在上次3月21到24日的調查中，當時兩人支持率各為28％與17.5％。

擔憂總統易人恐對經濟增添新的變數，法國債市繼周二（5日）大跌後，周三（6日）繼續擴大跌勢，也推升法國10年期公債殖利率攀升到1.194％，創下2015年最高。另外法股CAC40指數在周二收黑後、周三還是不見止跌，表現落後其他歐洲市場。

雖然外界依舊看好馬克宏可在4月24日第二輪投票脫穎而出，不過身為極右派國民聯盟領導人的雷朋，目前在民調支持率已有看漲趨勢。Teneo研究機構主任巴洛索（Antonio Barroso）指出，隨著大選逐漸逼近，選民開始評估最有機會出線的候選人，在此考量下，支持極右派候選人澤穆爾（Eric Zemmour）的選民可能轉而把票投給雷朋。儘管如此，他仍然預測馬克宏有75％機會可繼續保住總統職位。

市場之所以對雷朋感到不安，主要是她曾在過去表達對俄國與其總統普丁的同情，並多次公開對歐盟提出質疑。此外她先前提到的多項政見，像是針對30歲以下民眾調降所得稅率等，雖然受到歡迎，卻被視為不切實際。

雷朋在2017年角逐總統失利後，就矢口不再提脫離歐盟或放棄歐元，但BerenbergAfter經濟學家皮克林（Kallum Pickering）表示，她的保護主義政策、中止改革與反移民主張，仍可能傷害法國經濟成長潛能，並與歐盟發生衝突。