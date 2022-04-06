百萬女神「許薇安 Vivi Hsu」擁有精緻外貌，憑著火辣的完美S曲線被封為「國光女神」，浪漫唯美作風搭配歐美系的大膽氣質，已吸引128萬網友追蹤她的IG。許薇安今(6)日在IG中曬出美照，身穿火辣性感黑色比基尼，前凸後翹露出絕美蜜桃臀，照片曝光後引發網友噴鼻血熱議。

許薇安今(6)日在IG中曬出一張辣照，只見畫面中許薇安身穿一件黑色的比基尼，背對著鏡子的她拿著手機自拍，露出美背以及火辣蜜桃臀，若隱若現的側臉相當精緻，側露的霸氣UU也讓泳衣「包不住」，一頭黑色長髮也十分飄逸，畫面看起來仙氣滿點，讓粉絲看得噴鼻血暴動。

許薇安在貼文中寫下，「連假後開工第1天，給大家振奮一下精神」，貼文曝光後引發網友噴鼻血熱議：「背影殺手」、「安安太辣了吧」、「一早就這麼辣，誰受得了」、「妳穿黑色泳衣滿性感呢」、「黑色很可愛」、「這張確實讓人精神一振」、「背殺」、「瘦好多！」、「好漂亮」、「漂亮寶貝俏麗可愛氣質美女」、「吃了薇薇冰淇淋」、「求正面」、「卡撐ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ！」，半天破1.5萬人按讚。

許薇安擁有E罩杯等級的火辣身材，從高中開始投入演藝工作，從平面模特兒、廣告拍攝等行業展露頭角，且經常不吝放送比基尼等惹火美照，她也因此收獲大批死忠粉絲，說話直接一點也不會讓人不喜歡的個性，也是大家喜歡她的原因之一，目前她在IG擁有128.5萬追蹤的高人氣。