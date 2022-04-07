自外媒揭露俄軍對布查鎮（Bucha）展開種族滅絕後，一連串血洗照片震撼全球。除了烏克蘭遭受死傷慘重，但他們也不是省油的燈，近期烏東蘇梅（Sumy）地區也發現俄羅斯整支部隊被殲滅，疑似數10名士兵屍體堆疊在一起，地面上散落著從境內打劫來的戰利品，不乏玩具、平底鍋和釣魚竿，甚至還有女性內衣，以為自己很快就能回家，諷刺的是，這些廉價物品間接揭露了士兵們的悲劇與貧窮。

英國《太陽報》（The Sun）報導，一名外媒記者近期在推特上PO出烏克蘭東北部地區蘇梅（Sumy）雙方武裝部隊激烈廝殺後的慘況，數十名俄士兵難逃死劫，一具具遺體就堆疊在裝甲車旁邊，看了令人怵目驚心。

比起大開殺戒的行動，俄羅斯士兵似乎更傾向民生用品的掠奪，社交平台流出許多畫面顯示，他們從當地民宅、商店偷走了像是平底鍋、兒童玩具、盤子和釣魚竿之類的民生用品，甚至還有居民捕捉到俄軍撤兵後，街上無處不是女性的貼身衣物，超違和的景象讓網友看了直呼「這合法嗎?」、「世上紀律最差的軍隊…沒有任何職業道德!」、「這也太奇怪，估計這不是軍隊…是幫派吧…」還有人暗酸，「確定這不是給那些暴徒強姦婦女用的嗎…我指的是『軍嫂』。」、「可悲…完全揭露士兵是最貧窮的職業。」