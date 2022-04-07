智慧機需求不再，光學市場成長性大轉彎！摩根士丹利證券點名車用、擴張實境（AR）與虛擬實境（VR）、監控與物聯網（IoT）三大商機，未來三至五年將扮關鍵成長引擎，取代近期不被市場青睞的智慧機領域，並一口氣開啟台、陸、港股六檔個股基本面研究，唯一看好玉晶光（3406）。

各大外資均認為智慧機產業已進入成熟階段，近期更紛紛提出大陸智慧機出貨量降溫、甚至砍單的觀點；摩根士丹利證券指出，智慧機占光學市場規模的比例將持續下降，由2022年的67％，降到2025年的57％，至2030年時更會降到36％。現在應將光學投資機會聚焦非智慧機業務上，本次初評的六檔個股中，僅玉晶光獲得「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價600元。

根據摩根士丹利所做研究，VR裝置出貨揚升、更多感測與穿透式鏡頭、新技術進展等因素，預料至2015年將把VR光學市場規模推上17億美元之多，相當於52％的年複合成長率。

相較車用鏡頭占光學市場規模比例可望從2025年的32％，上升至2030年的37％，AR與VR的發展引起市場更大想像空間，外資預估，AR、VR於2025年對光學市場貢獻5％，2030年時衝上20％，大增三倍之多，大摩看好，玉晶光正是VR產品循環的最大會者受惠者，其客戶組成強大更將確保穩健增長力道。