時序進入春天，看到自己的小腹就想要趕快減重。如果試過多種方法，沉甸甸的肚腹依舊文風不動，又伴隨4種身體症狀的話，女性要警覺可能是沉默殺手－卵巢癌上身的警訊。

●女性沉默殺手 有這些症狀要當心卵巢癌

和信治癌中心醫院婦產科資深醫師林德熙接受《健康療天室》專訪時指出，婦科疾病有許多症狀與各種慢性病的病徵相當近似。像是女性的沉默殺手卵巢癌，平日患者幾乎沒有感覺，等到腫瘤已經長大，有些甚至大到向上頂到腹腸，患者才會感覺肚子脹脹的，這時卻大多都會選擇先到腸胃科就醫。

沉默女性殺手！肚子持續「膨風」當心卵巢癌找上門 醫揭4大警訊籲盡早篩檢。（影音來源／健康療天室）

林德熙醫師指出，如果覺得小腹較大、又伴隨消化道不適、在腸胃科就醫卻超過2周以上未改善的話，就該警覺去婦科檢查，「讓各科專業醫師，一一排除可能疾病」，才能盡快確診病症。林德熙醫師更提醒，這些警訊要特別注意：

卵巢癌警訊（圖／健康療天室提供）

林德熙醫師指出，患者有時感覺腹部腫脹，伴隨一些腸胃不適，如下腹部不舒服、消化不良、噁心感、食慾不振等；當腫瘤大到壓迫到腸子或膀胱時，就會引起便秘或頻尿；如果壓迫到神經時，則會引起腰痛、腹痛、坐骨神經痛。因此在有腹部或腸胃不適症狀又找不出原因時，可做骨盆內診，腹部或陰道超音波檢查，這些都有不錯的診斷功能。

●卵巢癌高危險群

卵巢癌是常見的婦科癌症之一，如果早期發現，經過手術治療後，5年存活率有九成以上。但卵巢深藏在骨盆腔中，癌變早期也沒有明顯的症狀，因此一旦出現不適，通常都是已經擴散的癌症晚期。

卵巢癌分期存活率。（圖／健康療天室提供）

醫師提醒，得到卵巢癌的機會會隨著年齡增加，大多卵巢癌患者年齡超過 50 歲，同時肥胖又愛吃高油脂食物的婦女，以及家族曾有乳癌病史者，罹患卵巢癌的機率也會增加。

卵巢癌好發於50～59歲的中年婦女，建議女性50歲後，每年健檢時可多做骨盆超音波檢查，如果家中一、二等親屬有卵巢癌或乳癌病史，更應該定期檢查卵巢，盡量避免到晚期才確診的遺憾。