心血管事件是造成猝死的主要原因，常見於新聞報導中的「心臟衰竭」，究竟是如何發生的？亞東紀念醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯醫師接受《潮健康》專訪說明，心臟衰竭是指心肌收縮力下降，心臟送出的血液無法供給身體組織足夠的氧氣。

●心臟衰竭分ABCD四級 最嚴重需換心手術保命

根據美國心臟協會的分級，心臟衰竭分為A、B、C、D四個階段。早期心臟衰竭並無明顯症狀，情況惡化時甚至需要手術換心才能保住性命。

(圖/潮健康提供)

吳彥雯醫師說明，心臟衰竭A級是指沒有症狀，而本身有三高或服用心毒性藥物等風險因子；B級為心臟結構、功能出現異常，但日常生活沒有明顯症狀，需精密檢查才能確診；C級則已有症狀且會影響正常生活，包括走路會喘、水腫、疲累；D級為最嚴重的情況，只要輕微活動就會嚴重發喘等症狀，甚至需要長時間臥床的程度。

●死亡率比癌症高 別等有症狀才就醫？

「在心臟科病人中，心臟衰竭是住院日最長、再住院率及死亡率都是最高的疾病，心臟衰竭的病人5年死亡率可能高達50%，病人6個月再住院率也高達20%，反覆住院的病人恢復的可能性會愈來愈低，預後更差，可以說是心臟的癌症，比許多惡性腫瘤更『惡』！」

吳彥雯醫師表示，大部份病人因有症狀而就醫時，都已經達到C級的狀況。如果能在心臟功能有異常，但還沒有明顯症狀時發現能及早治療，心臟有機會恢復到正常狀態。一旦進展為D級程度，手術藥物都很困難，甚至須裝機械型循環輔助器(人工心臟)甚或是心臟移植，死亡率非常高。

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●心臟衰竭跟收縮分率有關？ 曾得過這些病要當心

「心臟衰竭是所有心臟疾病最終期，是心臟疾病進展的『最後一哩路』，各種心臟疾病沒有妥善治療都可能發展為心臟衰竭！」

吳彥雯醫師進一步指出，心臟衰竭是一種臨床表徵，不是一個單一疾病。心臟衰竭型態依據「左心室射血分率」高低可以區分為兩大類。心臟的運動與馬達相似，射血分率是指每次心臟跳動所打出的血液百分比，正常射血分率在55%-60%之間，降到40%以下時，就不夠用了。

收縮分率嚴重下降的病人，心臟會出現代償性的異常擴大，這類病人很多是冠狀動脈疾病導致慢性心衰竭，或是曾經發生過急性心臟病、急性心肌梗塞，瓣膜性疾病但治療後仍舊沒能改善。如果檢查出來屬於收縮分率>40%，但仍然有喘、累等心臟衰竭症狀，也是需要治療，這些常常與心律不整、高血壓、糖尿病、肥胖、特殊心肌病變等有關。

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●心臟衰竭的高風險群 年輕人發病更危險

吳彥雯醫師提醒，年長者、三高慢性病族群、抽菸、運動量太少、生活壓力過大在臨床上的心臟衰竭風險都較高。但並不是不會出現在年輕族群，年輕人往往更常輕忽身體症狀，以為短暫休息就會自然恢復，反而導致延誤就診，加上工作、應酬壓力，作息不正常，三高沒治療，都可能使年輕人發生心臟衰竭時更危險。

「心臟是持續『做工』的重要器官，如果發現原本能輕鬆完成的活動，忽然變得相當吃力，如爬不了幾層樓梯便氣喘吁吁，下肢水腫如按壓腿部凹陷不會回彈，甚至無法躺平需要墊枕頭才能入睡，這表示水已經淹到肺部，應該立刻就醫治療！」

吳彥雯醫師表示，喘、腫、累是心臟衰竭最主要的症狀，醫師問診後會進行理學檢查，透過胸部X光、心電圖、抽血看心臟衰竭指標「NT-proBNP」，在近一步利用心臟超音波、核醫心肌掃描或冠狀血管攝影等工具，排除其它相關因素如貧血或是腎衰竭，才能確定為心血管疾病造成的心衰竭症狀。不過心臟衰竭病人通常無法運動、運動心電圖的檢查就不太適宜了。

●心臟衰竭的治療方式？ 別以為症狀消失就停藥！

心臟衰竭依據病因，可透過電燒或裝置節律器、心導管支架手術或繞道手術，以及藥物等治療。吳彥雯醫師說明，藥物治療主要分為兩類，第一類主要是緩解症狀如水腫跟喘，第二種治療是真正的修復心臟，包括調控交感神經跟心搏、改善血管收縮，抑制腎素- 血管收縮素- 醛固酮系統的活化等，近年還有引起熱議的排糖藥SGLT-2 抑制劑等。病人如果接受妥善的治療，不但症狀可以改善，心臟功能也有機會恢復正常，並降低再住院率與死亡率。

「在2015年以前，心臟衰竭的用藥主要都是症狀治療，讓病人不會喘、不會腫，但是無法減緩病情惡化，現在心臟衰竭的治療已經有愈來愈多藥物可用，只要規律接受治療，能夠大幅改善預後，最重要的是盡早在C級之前就開始介入治療，並且與醫師配合按時用藥，不可以為症狀痊癒了就停止治療！」

吳彥雯醫師提醒，如果是風險因子較多的心臟衰竭A級，如肥胖、高血壓、糖尿病、因癌症而接觸心毒性藥物。又或者已經有心血管疾病如冠狀動脈疾病或是心肌梗塞、曾因感染而發生心肌炎、過去曾罹患瓣膜性疾病，還有家族史等，皆應及早注意心臟衰竭的風險。當有喘、腫、累等相關症狀時，盡快就診，以免錯失黃金治療機會。