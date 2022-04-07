失智人口成長快速，其中阿茲海默症便是最常見的失智症之一。該如何防範阿茲海默症找上身？一項最新研究指出，年輕時控制好3關鍵指標，有助預防阿茲海默症。

世界衛生組織（WHO）曾發表報告指出，全球罹患失智症的人口正持續增加，已有5,500多萬人罹患失智症，照護等相關成本一年相當於需花費35兆台幣，在人口老化的情況下，預計2030年全球失智症患者人數將大增40％。全球如此，台灣亦然，據台灣失智症協會統計，2019年底台灣失智人口已逾29萬人，再伴隨超高齡化社會，對未來醫療照護負擔影響甚鉅。

●年輕顧好血糖、血脂與膽固醇 有助降失智風險

想預防晚年失智症找上身，恐怕得從現在就開始動作。《阿茲海默症與失智症（Alzheimer's & Dementia）》發表的一項新研究指出，在30多歲的青壯年時期若有高血糖、高血脂與膽固醇問題，步入老年後罹患失智症風險恐增加。換言之，若是青壯年便開始維持健康的膽固醇、三酸甘油酯和血糖指數，有助降低失智風險。

波士頓大學研究團隊針對1979～2016年共4,932人的健康紀錄進行分析調查，並將受試者依年齡分為3組，分別是早期成人組（35～50歲），中年人組（51～60歲）和晚期成人組（61～70歲），受試者每4年進行一次血糖、血脂、血壓、吸菸與否、BMI與膽固醇指數等測試，結果發現，一個人晚年是否罹患失智症，可能與年輕時期的飲食作息有關。

「我們首次發現，膽固醇和血糖和未來阿茲海默症風險之間的關聯，比以前認為的要早得多，」資深研究作者林賽．法雷爾（Lindsay Farrer）說。

研究指出，早期成人組（35～50歲）中，三酸甘油酯、壞膽固醇較高，好膽固醇較低的人，日後較易得到阿茲海默症；在中年人組（51～60歲）中，較高的血糖也會增加罹患阿茲海默症的風險，研究發現，每增加15毫克／分升（mg/dl）的三酸甘油酯，患病風險就上升5％。血糖部分，中年時每上升15毫克／分升，得到阿茲海默症的風險就會增加14.5％。

研究數據也顯示，如果35～50歲族群將好膽固醇提高15毫克／分升，他們的阿茲海默症風險可以降低15.4％；51～60歲的人提高好膽固醇則能降低17.9％風險。

但研究目前只能看出關聯性，並看不出確切的因果關係及機轉，不過關鍵應在於「抗發炎」，新光醫院家醫科醫師柳朋馳說，若是長期處於慢性發炎的狀況下，也可能會導致阿茲海默症找上身，因此控制好血糖、血脂等代謝性指標，有助避免慢性發炎，間接預防阿茲海默症發生。

●控制血糖、血脂預防阿茲海默症 關鍵在於「抗發炎」

失智症大致可分為兩類：退化性失智症與血管性失智症，但有時病因會兩者兼有，則被稱為混合型失智症。

1.退化性失智症：最常見的失智症，主要是因為大腦當中的神經細胞出現退化或病變的問題，或是類澱粉蛋白質沉積，導致大腦認知功能出現問題，阿茲海默症就是最常見的退化性失智症。

2.血管性失智症：是因腦中風或腦部的血管出現問題，造成腦部供氧出現問題，腦細胞死亡造成患者的智力減退。

心血管方面的指標，如血糖、膽固醇等，過去多被認為和血管性失智症有關。血糖不穩的確是失智症的高風險因子，大腦必須使用大量葡萄糖，若是低血糖認知能力會變差，但高血糖會促進身體發炎，造成腦部神經、血管的病變，因此同樣是失智症的危險因子，胰島素阻抗也會干擾大腦清除類澱粉蛋白質的機制，所以應該控制血糖在穩定的範圍內，且從青壯年時期就要注意。

研究中也有提到，好膽固醇增加，有助降低阿茲海默症風險，恐怕也是因為好膽固醇有助避免血管發炎。俗稱為「好膽固醇」的高密度脂蛋白膽固醇（HDL），相對於會在血管壁造成沈積的「壞膽固醇」低密度脂蛋白膽固醇而言，扮演了將週邊不好的膽固醇從身體帶回肝臟代謝的角色，有助預防血管硬化、發炎，增加高密度脂蛋白也有助預防心臟病和中風。

值得注意的是，「三酸甘油酯對於發炎的影響不比膽固醇，但若是三酸甘油酯超過200mg/dL，合併好膽固醇小於32mg/dL時，對於心血管有一定程度的影響，發炎反應較顯著，也和研究中發現的結論吻合，」柳朋馳說。

其實阿茲海默症約7成是受遺傳影響，但若是血糖、膽固醇和三酸甘油酯能維持在標準健康範圍內，對於全身健康、心血管健康都有幫助，對於預防血管性失智，甚至阿茲海默症這類退化性失智都有幫助。

要提醒的是，有阿茲海默症家族病史的人，除了有遺傳上的風險外，也可能因為這些指標異常，誘發阿茲海默症提早發生。柳朋馳建議，趁早開始控制血糖、膽固醇和三酸甘油酯等指標，最重要的就是從多運動、減少糖分攝取著手，且避免菸酒、適當紓壓。