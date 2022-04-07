12年前，年僅28歲的周小姐，發現左側胸部罹患乳癌第一期，她勇敢抗癌，如願結婚生子。沒想到相隔多年，當她準備要懷第二胎之時回診，發現腫瘤指數偏高，本以為是乳癌復發，沒想到透過大腸鏡確診為大腸直腸癌第二期，切除右側結腸、部分膀胱，還必須移除整個子宮跟雙側卵巢。然而，於手術時醫師發現惡性腹水，經化驗後為轉移性大腸直腸癌，病情已進展至第四期。

「原本覺得腸癌第二期是初期，存活率很高，當被宣判我是大腸直腸癌第四期的時候，內心震驚又恐懼，我的女兒才2歲…」，精神崩潰的她開始寫日記，也寫下未來每個階段想對小孩說的話，甚至與丈夫交代身後事、遺言。

●護理師點醒：「第四期其實只是一個數字與歸類，不要害怕！」

直到某天遇到一位護理師安慰她說，「第四期其實只是一個數字與歸類，不要害怕，現在腸癌有很多治療武器，要相信醫師的專業！」這番話讓周小姐隨即擦乾眼淚，「一想到我的老公、小孩，還有我愛的人都還在身邊，就決定要勇敢振作起來，因為我還想陪小孩長大！」周小姐選擇正面迎擊，馬上接受治療，在醫師建議下，手術切除腫瘤後，持續接受化療藥物合併健保抗血管標靶藥物治療。

沒想到，半年後又復發，同時還確診右側乳癌，這一連串的反反覆覆也讓她大受打擊，但想到家人，她積極配合治療，轉換第二線化療，至今半年無復發跡象。

●腸癌晚期非末期！化療合併標靶藥物「接力治療」

臺北榮民總醫院大腸直腸外科主任張世慶教授表示，對於周小姐的治療策略為「接力治療」，第一線使用化學治療合併健保抗血管標靶藥物治療，目前於第二線正透過化學藥物持續治療中，因為若患者能夠接受完整治療、打到越多標靶藥物，其整體存活期與疾病穩定期也會較長。目前第二線化療已打到第9次，迄今逾半年影像檢查無復發跡象。

周小姐表示，「感謝醫師以及多科團隊的照護，在確診與復發的過程中，總是溫暖陪伴、精細檢查，掌握黃金治療期才讓我的病程控制住。最感謝的是家人的陪伴與默默支持，是讓我撐下去的最大力量。」

面對晚期大腸直腸癌，周小姐也以自身經歷鼓勵所有癌友，「現在已經有很好的治療選擇，標靶藥物成效優異，也有健保給付，就算罹患晚期大腸直腸癌也不用擔心，最重要的要調整好自己的心情，相信醫師專業、穩定接受治療與追蹤，剩下的就是跟著心走、把握當下，一樣可以繼續擁抱生命、追求夢想！」