誤販售娘家大紅麴仿冒品 本人向「娘家」品牌與消費者深表歉意 08:002022/04/07 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖/劉淑梅、蔡誠提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 圖/劉淑梅、蔡誠提供 本人於109年12月間在未經查證下，自未經合法授權通路蝦皮網站購買仿冒之娘家大紅麴，於所經營之藥局販售予不知情之消費者，造成「娘家」品牌及危害消費者權益，造成「娘家」品牌與消費者的傷害，本人深表歉意。今承蒙「娘家」品牌寬諒，保證今後決不傷害「娘家」品牌名譽與消費者權益，並呼籲各界尊重商標權及保健食品管理法，以免觸法。 道歉人 劉淑梅 蔡誠 中華民國111年 4 月 7 日 網售肥料盛行農業局提醒須守法 違法開罰5萬起跳 專家傳真－你的產品不是你的產品 #娘家 #消費者 #品牌 #深表歉意 #販售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李培禎夫妻分離6個月 助老公圓夢他竟還跟別人睡 12:292022/04/06 娛樂 醫美保養品族群掀戰 搶她經濟 04:102022/04/06 產業特刊 「彰化優鮮館」率先在2022綠博開張 18:322022/04/03 生活 除溼機缺貨早下單早享受 04:102022/04/04 時尚消費 訂單遞延 台ODM廠Q2筆電出貨看增 04:102022/04/06 財經要聞 特力新添代理品牌GreenPan無毒鍋具 指標鍋具五分之一價格 15:242022/04/06 財經 彰化農產進駐綠博 跨縣聯手開賣 04:102022/04/04 地方新聞 家有乾洗店 電子衣櫥正夯 04:102022/04/04 時尚消費 日立冷氣Ｘ台中捷運 主題列車啟動 04:102022/04/06 產業．科技 第一方數據崛起 愛酷智能助搶攻商機 04:102022/04/06 產業．科技 北台灣也有小墾丁！北海岸20大超人氣咖啡廳一次看 09:222022/04/05 旅遊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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