圖/劉淑梅、蔡誠提供

本人於109年12月間在未經查證下，自未經合法授權通路蝦皮網站購買仿冒之娘家大紅麴，於所經營之藥局販售予不知情之消費者，造成「娘家」品牌及危害消費者權益，造成「娘家」品牌與消費者的傷害，本人深表歉意。今承蒙「娘家」品牌寬諒，保證今後決不傷害「娘家」品牌名譽與消費者權益，並呼籲各界尊重商標權及保健食品管理法，以免觸法。

道歉人 劉淑梅 蔡誠

中華民國111年 4 月 7 日