有些男人談戀愛後依然需要個人空間，不希望女朋友整天黏在自己身邊，也有些男人最喜歡跟女朋友膩在一起，星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、處女座、雙魚座的男人最愛黏人的女朋友，如果不夠黏還會讓他們沒有安全感。

▍1.白羊座

白羊男熱情又陽光，對待每個人都很大方，談戀愛時他們非常寵愛女友，眼裡只有對方的存在，像隻大狗狗一樣整天只想要圍繞在女友身邊。陷入熱戀的白羊男非常溫柔，會把女友放在心中的第一位，整天只想黏在對方身邊，所以如果女友也表現出想黏著自己的樣子，他們會欣喜若狂，巴不得兩個人整天都能膩在一起。

▍2.處女座

處女男談戀愛很專情，他們很難愛上一個人，一旦投入感情，就會全心全意付出，非常癡情。處女男談戀愛很容易沒有安全感，常常會觀察對方的態度，女朋友如果表現得太獨立，他們反而會感到很不安，覺得對方不需要自己這個男朋友，女友如果很黏人，什麼事情都表現出依賴感，他們反而會感到安心，覺得是對方深愛自己的證明。

▍3.雙魚座

雙魚男很重視感情，一旦談戀愛，他們的世界就是繞著女友在旋轉，他們非常享受戀愛帶來的甜蜜感，因此喜歡整天都黏著女友，也希望女友能享受他們的陪伴。如果女友對他們黏人的行為感到不耐煩，雙魚男會感到非常受傷，畢竟在他們的世界裡，兩個人盡可能膩在一起才是相愛的正常模式。