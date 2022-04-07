近年台灣房價高漲，儘管政府輪番祭出打炒房措施，仍無法抑制房市氣焰，有名網友發文指出，他月入40幾萬，資產有1000多萬，雖然買得起房子，但認為相較於高房價租房還是親民多了，以自身經歷勸年輕人租房就好，PO文一出引發網友論戰，有人透露，遇過一些收入更多的人也在租房，也有人認為房地產遲早會崩盤。

原PO指出，他目前租房含管理費一個月3萬5000元有找，房東當初買預售屋的時候大概1200萬，後來遇到科技業大爆發、炒房猖獗，這間已經現值2000萬了，房東躺著賺800萬，但自己住了幾個月後，才發現生活機能超差，而且路小條開車出門常塞車、沒什麼人行道走路很容易被撞、空氣和自來水常有異味等狀況，他說，才住幾個月房子已經開始出現一些小問題了，真的想不通為什麼會有凱子接盤買房。

原PO奉勸年輕人不要買房租房就好，他強調，就算有科技業工程師分紅拿到1200萬元，扣稅後等於把一整年辛苦錢送給房蟲，然後住這麼爛的地方。他不建議買房拿來自住，以他來說，月入40幾萬，資產一千多萬，也不是買不起，但當凱子真的無法，況且查了一下兩年前附近差不多條件房子的房租，現在每個月頂多貴個1000~2000元，相較於房價還是親民多了。

文章貼出後，引發正反面意見網友論戰，有人認為「現實是薪水比你低的搶著買」、「房東希望你一輩子別買房，幫他繳房貸」、「月入40幾萬還租1200萬的房子幫忙繳房貸，你現在就是盤子啊」。

但也有人贊同不買房，「 我遇過一些收入更多的也在租房，人家爽就好」、「我認識三位月入20~30萬的，還真的沒買房，租3~4萬的房」、「月入40萬當然選擇租屋啊，隨時可以換地方，甚至去歐美澳加，用租的就好」、「現在房價已經在山頂了， 會不會掉下來不知道」、「支持你，房地產遲早崩盤」。