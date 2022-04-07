香港女星黃榕（Gloria）過去拍過6本寫真集，形象美艷性感，她曾自爆跟陳冠希交往3年，爆料男方每次見面都要上床，完事後態度就變冷漠，即便遭陳冠希否認，仍轟動當時。事隔多年，陳冠希和伴侶秦舒培育有一女，而40歲的黃榕儘管未婚，但在健身圈發光發熱，是2021年香港健美比賽冠軍。

黃榕2015年主動公開自己是陳冠希的前女友，兩人交往近3年，由於陳冠希是公眾人物，當時不能像一般情侶正大光明的出入，通常都在家裡約會，更直言「每次碰面都是上床」，結束後陳冠希就對她不理不睬。黃榕曾拒絕過行房，反遭破口大罵，且陳冠希常叫她半夜2、3點出門赴約，卻不補貼計程車費用，讓黃榕每次約會都要花120元港幣（約台幣440元），久而久之成為經濟負擔。

不僅如此，黃榕還說交往期間，陳冠希會要求她穿情趣內衣，只不過黃榕認為討男友開心很正常，所以願意這樣打扮，但沒有回答有無拍攝性感影片的問題。當時這段訪談出爐，引起軒然大波，還被部分觀眾質疑黃榕是否為宣傳寫真集而炒作。

與陳冠希分手後，黃榕陸續交過幾任男友，尚未和任何一位走向婚姻，不過她懂得充實自己，近年來愛上健身運動，將自己鍛練成肌肉結實、膚色健康的性感美女，除了開班授課，還參加各式健美比賽，獲得美臀小姐第五名、2019 GC亞軍及2021 HKFBF &Global Classic冠軍，相當不容易。