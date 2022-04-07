旅居台灣的波蘭記者Tomasz Sniedziewski一個月二度PO文控訴高雄交通問題，機車不僅騎上人行道如便飯、按喇叭要行人讓路，甚至連汽車都會開上人行道，引發熱議。就有網友翻出一段3年前老伯過馬路的影片，直呼難以想像。

YouTube頻道「台灣駕駛違規肇事資料庫」日前上傳一段影片，該影片源自於網友2019年在爆怨公社的PO文。透過影片可以看到，穿著白灰色外套的阿伯過斑馬線，就在即將踏上人行道之際，數輛機車接連騎上人行道呼嘯而過，違規紅燈右轉。

影片取自YouTube頻道「台灣駕駛違規肇事資料庫」，若被刪除請見諒。

老伯嚇一大跳，趕緊退一步讓機車通過，沒想到這一等就等了將近30秒，因為後續還有10多輛機車跟著騎上人行道右轉，不論男的女的，甚至還有載小孩的，通通貪圖方便紅燈右轉，老伯就這樣在斑馬線上「罰站」了近30秒，直到最後一輛白色機車通過後，才終於離開斑馬線，踏上人行道。

不少網友看到影片超傻眼，紛紛留言：「我知道高雄交通很糟，但沒想到這麼誇張」、「這已經顛覆我的常識了」、「原來在高雄綠燈過斑馬線，要先禮讓紅燈右轉的機車」、「高雄真的不意外」、「從影片可以看到阿伯滿滿的無奈」、「行人綠燈走斑馬線，竟然要罰站30秒」、「可見高雄人打從心底認為人行道是給車走的」。