一名男子疑發生行車糾紛欲拿球棒教訓對方，竟慘遭對方用車衝撞，並且該男子車子側門也被撞爛。（翻攝自爆廢公社）

「兇？瘋起來就不會跟你客氣」，有名網友在臉書放上2部影片，該影片可見1輛白車與黑車疑似發生行車糾紛，黑車男子將白車攔下後，拿著球棒要找對方理論，甚至一棒就往白車擋風玻璃敲下去，此時，白車駕駛也不是省油的燈，先是倒退欲衝撞黑車男未果，心一狠直接從黑車車尾、黑車駕駛座側門，連續5次撞擊後，揚長而去，黑車駛門被撞到合不起來，現場也遺留下兩車殘骸。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳2部影片，他也在貼文寫下「兇？瘋起來就不會跟你客氣」；從影片中可見，一輛白車與黑車疑似發生行車糾紛，黑車將白車攔下後，下來一名男子上前討論未果，竟回車上拿球棒示威，一旁路過婦人疑似要勸架，但似乎無效便離開，該黑車男與白車駕駛似乎越吵越兇，黑車男一棒就往白車擋風玻璃駕駛座位置打出「蜘蛛網」。

一名男子疑發生行車糾紛欲拿球棒教訓對方，竟慘遭對方用車衝撞，並且該男子車子側門也被撞爛。（翻攝自爆廢公社）

一名男子疑發生行車糾紛欲拿球棒教訓對方，竟慘遭對方用車衝撞，並且該男子車子側門也被撞爛。（翻攝自爆廢公社）

此時，白車駕駛也不忍了，便先將車子倒退，再往前疑似要衝撞黑車男，黑車男趕緊閃躲逃回車上，白車駕駛也繞一圈後，全力加速衝撞黑車車尾，再往黑車駕駛座方向撞過去，也將黑車駕駛門直接撞開合不起來，並且再以連續3次倒退衝撞後，揚長而去，黑車男見危機解除，也跟著開走，現場留下兩車衝撞後的殘骸碎片。

影片一出，短短2小時內，將近1萬則留言，網友笑翻求後續並表示「當屁孩遇到瘋子」、「於是嗆聲之後，逃之夭夭」、「學起來，用車尾撞」、「帥哥，只有優秀」、「真療癒，看他下次還敢不敢拿球棒」、「當生命安全底線被逼到時，就是該反擊了」、「那一敲大難臨頭了」、「各種衝撞角度都很完美」。