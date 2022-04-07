蔡佳麟日前開心宣布首次個唱復工，6月18日將在台中舉行「愛麟幸福」公益演唱會，他自民視明日之星選秀節目衛冕10關出道，歌唱生涯邁入第11年，擁有眾多婆媽粉絲。這次因為疫情影響演唱會延宕近一年，原本在去年7月開唱，他笑說：「別人的演唱會都延期兩三次，我真的很幸運了，這一年來粉絲不離不棄的力挺，始終都沒有退票，真的非常的感謝。」

蔡佳麟日前上白冰冰主持《我愛冰冰show》，白冰冰直誇蔡佳麟唱功，「出道10年才開唱都已經慢了，鄉下小孩四處征戰，從眾多比賽者脫穎而出，在演藝圈中打拼不簡單」，蔡佳麟在節目中穩紮穩打，歌舞表現可圈可點，讓人驚喜，白冰冰讚說，「要學台語歌，一定要跟蔡佳麟學，他是新生代的本土一哥，也是台語天王蔡小虎最想傳承的歌手。」

提到近況，蔡佳麟說近一年的時間都在準備，期間也不斷給自我打氣信念「努力準備就對了，一定會開唱的」，感謝粉絲不離不棄，去年宣布延期至今，沒有人退票，經常接到粉絲關切追問復工開唱的日期，而今終於等到開唱，真的很感恩，蔡佳麟並說這段期間受到婆媽粉絲鼓勵：「看著你一步一腳印的成長，一定會等你的。」蔡佳麟也貼心呼籲粉絲們儘快打好三劑疫苗，大家都能開心、放心與安全的參加演唱會，蔡佳麟「愛麟幸福」公益演唱會6月18日台中惠蓀堂演出，售票請洽年代售票系統或全國四大超商。