新人王士榛推出全新單曲〈宿命〉，目前拍攝新歌MV，特別包下陽明山知名溫泉拍攝，身為新人的王士榛為了劇情可說是豁出去，直接在男湯全裸上陣入鏡，鮮肉赤裸身材直接大方給導演拍攝，對於被全身被脫光光，只有用臉盆遮著重要第三點，他顯得毫不扭捏，完全沒有清場就成了「脫星」。

他笑說，「大尺度的演出其實對我自己來說，相對簡單，因為我不喜歡包袱，更不喜歡做作，可以問問我身邊的朋友，我在朋友面前就是如此的狂放不羈。」年僅24歲的他，音樂創作能量豐富，多次為天團玖壹壹幕後製作、也擔任謝和弦演唱會的音樂統籌、更為人氣YouTuber含羞草「草爺」製作〈兄弟你說〉，目前MV已突破1200萬點閱率，從幕後累積逐漸轉戰幕前當歌手。

他這次推出充滿江湖味道、俗稱「兄弟歌」的單曲，直言：「因為我是南投鄉下長大的孩子，所以對於兄弟情誼特別的珍惜。」而是否相信「宿命論」？他則認為：「相信人類都是走在這個宇宙設定給我們的軌道上，只是每個人的想法與抉擇不一樣，而成就出不一樣的人。我們跟隨著宇宙法則，抉擇著是非對錯。」