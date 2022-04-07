【愛傳媒蔡詩萍專欄】藍綠陣營在桃園市長的提名上，都陷入尷尬期，在地不是沒人，卻因為都有空降的人選，而陷入長考。

但民進黨顯然還是比國民黨「成熟多了」，至少，桃園市在地綠營，沒有把這問題表面化，造成黨中央的尷尬，造成地方與空降人選的緊張！

而藍營在桃園市卻恰恰相反，空降人選似乎沒得到地方認同，黨中央又不想在「初選機制」上多費心，地方呢，口袋名單不想不敢選，非口袋名單又不願意外來者空降！？

搞得藍營從中央到地方，都在「瞎子摸象」，「彼此揣測」，但溝通，協調，有~那麼難嗎！？

我完全同意資深媒體人黃暐瀚的評論，在朱立倫主席與羅智強通電話的「內容外洩」事件上，羅智強這邊恐怕責任要多些。以後，誰敢跟羅智強「關門談大事」呢？

道理很清楚，用簡單推論即可知，如果「電話內容」，確實如洩漏出來的內容，那很明顯，不可能是黨中央朱立倫這方洩漏的，因為，對他太沒好處了，是不是？

反之，羅智強洩漏的可能性便相對高很多，何況，從游淑慧的公開發言來看，「被罵的人難道不可以訴苦」？）更可以坐實「（朱）我就是不要你」的電話內容，，正是從羅智強到游淑慧的這一條線爆出來的。

但也正因為，是單線的爆料，對朱立倫來說，公不公平！？我必須說，不是很公平的。以一位黨主席來說，他面對地方反彈，強將要空降，這種矛盾衝突，難道不應該居間協調嗎？

在居間協調的過程中，他希望各方保持低調，靜待一個機制出來，難道不對嗎？

羅智強是我的老戰友，他從馬政府抽身出來，有很長一段時間的確相當委屈，日子也過得十分寥落，但他後來摸索出投身市議員選舉，經營網路聲量，站到街口進行肥皂箱的演講，替自己打出來一條國民黨中生代高能量的戰鬥力，這是他「阿甘式精神」苦盡甘來的戰果，我從旁觀察，一直很替他高興，但也逐漸為他隱憂，因為，無役不與的他，勢必受傷，還多傷還是「內傷」，表面看不出來，實際上，等他要運功上大戰場時，便會感受得到，從北台市長人選的民調，始終落差蔣萬安一段距離，從高雄市行腳反應不如預期，到桃園市規劃想空降卻遭遇地面部隊的反彈，都可以看出來，羅智強仍然需要找出一個「真正適合自己的形象」，而非無役不與，一出手就是「戰鬥藍」的齜牙咧嘴！

藍營桃園市長黨內提名的「陷入泥淖」，是藍營「板塊神話」與「中央獨斷」的雙重失策的結果。

藍營以為鄭文燦卸任了，過去桃園市藍營板塊較大的優勢就自動回鍋嗎？這是錯誤的自以為是，桃園市是「新移民城市」，很多新住民根本是沒有藍綠刻板印象的，甚至可能更為「天然台」！藍營憑什麼以為會贏！？

國民黨已經不是過去有黨產可用，有強人可以下指令棋的大宅門了，卻始終無法誠心誠意的，以「平台領導」的概念，整合各方意見，凝聚出最大的可能性，這是黨中央從公投，到罷免等議題上，再三暴露的領導危機！

只是這一次，「戰鬥指數很高的」羅智強，強碰了「自以為板塊效應還在的」桃園地方實力人物，而黨中央又「忘記我是誰的」慢半拍宣佈民主初選機制，當然搞得一場「電話風暴」，反倒吞噬了這個要死不活的最大在野黨！

但長期而言，我的好友羅智強，還是一顆藍營耀眼的明星戰將，他應該記取這次桃園市長黨內提名「擬投入卻掀起一波茶壺風暴」的教訓，他應該記取政治人物更上層樓，最終還是要往中間移動，爭取兩邊最大公約數的勝利法則！

這篇文章貼出後，才知道智強宣佈參選！現在是考驗朱立倫主席的智慧，也是考驗桃園在地藍營到底有沒有人，敢出馬一戰之決心的時刻了！

作者為知名作家

照片來源：羅智強臉書粉專截圖。

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