【愛傳媒簡秀枝專欄】4月4日上午，一早去向藝術界前輩徐政夫致意。點綴白蝴蝶蘭的客廳，滿牆的老照片，沒有靈堂的肅穆，那還是徐政夫溫馨的家。

他，不曾遠離。一生風光，也沒有承受太長的病痛，功德圓滿，交待女兒女婿，低調處理後事，並將選擇樹葬，一切回歸塵土！徐盼蘋、徐翠蘋、黃玄龍與黃芷岩都在，還有每天到靈前報到的寒舍總經理王定乾，大家齊聚，好像在陪徐政夫聊天。

這個疫情，讓大家變得好疏離，明明兩年多沒出國，大家都在台北，然而，咫尺天涯。聽說徐政夫病逝，大家猛然發現，好久沒有向徐政夫問安請益了。

牆上泛黃的照片，從年輕到晚年，曾經是救國團帶活動的中流砥柱，到古董藝術寒舍開創者，也曾扮演當代藝術推手，兩岸三地為藝文普及費心，帶領台灣畫廊產業，衝鋒陷陣。

圓圓的身材，甜甜的笑容，徐政夫人緣奇佳，他喜歡交朋友，廣結善緣，老少不拘。位於大安森林公園附近，偌大的綠園，陪伴徐政夫度過最後歲月，孝順的女兒女婿，刻意在附近買房定居，方便照顧。

窗明几淨的徐府，素樸簡約，長桌上放了一疊復刻版的譜書《歌聲滿人間》，那是去年5月中旬徐政夫親為復刻版作序的遺作。打開扉頁，「願歡樂散播世界，讓歌聲飄滿人間」，一群自詡是「愛穿橘色制服、愛唱歌的貓頭鷹」，帶領台灣青年，一路相約相守到老。

他們從1974年青年節出版大家高歌的譜書，相隔近半世紀，再版10次，是二千多位青年服務、十萬青年的無邪歌聲，台中貓頭鶯紅衣幫、世新羅浮團，以及嚕啦啦，不棄不離，珍惜每一個相聚高歌的機會。

證明徐政夫縱使到了晚年，還是沒有忘記那段思想單純、引吭高歌的救國團歲月。因為，那是他歡樂人生的緣起，找到同樣在救國團服務的嫻淑伴侶為妻，生養女兒，還有許多一輩都可以席地而坐，放聲高歌的夥伴。

經常出國奔波，參加藝術拍賣等活動，勞累過度，十年前在香港倒地中風的王定乾，走起路來十分緩慢，但他提起徐政夫，滿是揪心不捨。

王定乾說，他與徐政夫結緣的就是在1974年，參加救國團的「歲寒三友會」，從此一路受徐政夫照顧。從十信合作社、寒舍古董店、一直到寒舍艾美、艾麗的開枝散葉，他無役不與。在1986年出任第一任寒舍古董店總經理的徐政夫，是他的終生貴人，也連帶地拉出與與蔡辰洋家族的許多段事業合作。

王定乾說，徐政夫教歌唱、教攝影、教古董，古物上手，藝術鑑定⋯，他們亦師亦友，在兩岸三地藝術收藏的風狂雨驟中，打造出堅實亮麗的友誼與品牌。

「如果沒有早期的徐政夫引路，就沒有後來王定乾的古董天地」，王定乾飲水思源，知恩圖報。

「徐老師，有什麼可以讓我效勞的，請託夢給我！」義膽忠心，倚著拐仗，佇立靈堂，令人動容。

大女兒徐盼蘋與黃玄龍，在婚後成立「翦松閣」，主攻古玩字畫與文物收藏，意境極高，一直是文人墨客，爭相造訪的密所，他們道法自然古玩賞石，幾乎讓兩岸三地的拍賣公司，競相爭取支持，就連這兩多以來，疫情阻飛，但透過國際拍賣連結，高檔拍品依舊熱絡。女兒女婿自闢蹊徑，這樣的成就，讓徐政夫寬心不少。

13歲的黃芷芳，是徐盼蘋與黃玄龍的獨生女，平常吸收爺爺與父母的藝術養分，普通學校已經無法滿足她追本溯源，探索新鮮世界的習慣，只好走向自學式的森林開放學校，優遊於千山萬水中，一頭過肩長髮，淸秀結實，有如自然天成，是陪伴徐政夫晚年的開心果。

小女兒徐翠蘋，則從徐政夫的古董事業，耳濡目染，愛上了老東西，她和夫婿鄭啓聰，一起成立「丹麥倉庫」與「木平台」，前者引進丹麥經典家具，搭配東方字畫古玩，一直受到現代家庭歡迎。木平台則是面向台灣木工師傅，精緻手藝與不俗創思，讓他們在專業平台上，可以展現天份。

這樣的事業，也是源自徐政夫「藝術與生活化」的座右銘，因為賞心悅目的好東西，不分古今中外，也不受古董或當代限制，徐翠蘋夫婦以藝術產業擦邊發展，讓徐政夫喜出望外。

從古董到當代，徐政夫生前展現極大的事業跨度，「觀想」是兩岸三地，擲地有聲的藝術品牌，從擠身早年聚英雅集，是名列前茅的績優古董文物商，也是參與當代藝術推廣有功的台灣出色畫廊，徐政夫更在2005年1月至2006年12月，擔任畫廊協會第七屆理事長，對台灣藝術市場的整合、深耕，與國際交流，建樹頗豐，深受各方肯定。

然而，近些年藝術市場快速轉型，徐政夫逐漸縮小事業範圍，收掉台北觀想古董店、觀想藝術中心，最後只留下與大陸人合作的北京龍元觀想。

徐政夫過世後，觀想品牌的存續，女兒們是否跳下去經營，加以發揚光大，成為各界關注話題。徐盼蘋、徐翠蘋都沒有把話說死，留待徐政夫後事辦完後，再從長計議，也許先申請專利，保護住「觀想」這樣的好品牌。

近些年兩岸三地古董界大老的凋零，讓人格外感傷。從最早香港徐展堂（1940-2010）以70歲的「初老」之齡過世，台灣清翫雅集的巨匠，從許作佃（1951-2019）、蔡辰洋（1949-2016）、蔡一銘（1927-2021 ）⋯都讓人萬般不捨。王定乾說，這些大老的逝去帶走的，不只他們的生命，而是他們對古董文物掏心掏肺的熱忱，他們何止愛藝成痴，一生幾乎都在南征北討，那裡有好東西，就往那裡飛奔，眼見為實，上手品評，然後孤燈讚研，他們不只購藏文物，更是把老祖宗留下來的廣袤深邃、追根究底，一併效仿。各個腰纏萬貫，但謙冲為懷，令人由衷敬佩。

黃玄龍也感慨，疫情加劇了藝術生態的疏離，市場越來越呈現兩極化，頂尖極品透過既有國際品牌強化，持續熱絡，例如，近年國際拍賣公司邀請翦松閣合作，提供品相完好、稀缺性高，又有完整論述，收藏狀況分析的作品，一上拍賣平台，還是受到高度關切，高價競逐。

黃玄龍分析，至於一般性較低單位，有可能透過網路、或電話下單，還是可以維持一定的交易量。比較令人擔心的是，中間那一大段消失了，畢竟藝術收藏品不像商業用品，看看圖片，聽聽功能解說就能作決定，藝術品不能親眼目睹，甚或上手把玩，收藏家不會輕易出手。藝術市場冷清，還可以期待疫過天晴，恢復國際飛行，因為資金在，藝術品在，但令座上客擔心的是，藝術美學的斷裂。

與座者都不約而同地提及，近年來包括故宮博物院、歷史博物館等公家部門，變得保守，還有緊閉門戶，古董界十分懷念主持故宮博物院長達18年秦孝儀（1921-2007）院長，他勤藝愛民，經常走訪民間，分享專業知識，也協助收藏，願意為收藏家拓印、題字，寫文章，坦盪大氣，一點都不擔心「圖利他人」，反觀目前公部門，過於潔身自愛，已經到防賊的程度，各個自掃門前雪的心態，很難和收藏界保持良性互動。

他們同時感嘆藝術美學的斷層，收藏家一旦年邁或終老，他們的下一代，極少願意（或有專業知識與品味能力）承襲衣缽，結果收藏家一倒下，後代就開始出售遺物，台灣現有些古董商專門替家屬處理那些藝術收藏品。

雖然民間傳說，藝術品最後自己會去找出路，當第一代收藏家過世後，冥冥中會找到接手買家，這樣的現象，造成藝術品的收藏結構重分配，不過，許多前人孜矻一生，建立起來的完整收藏系列，一旦被拆封分售後，價值頓失，十分可惜。

他們同時強調，現在藝術院校並沒有專為古董文物所開的系所，接洽古董文物人口，越來越少，勉強靠台大藝術史研究所，規模與方向都十分受侷限。如果台灣沒有好好培養出社會藝術美學，古董收藏在台灣，很容易會萎縮，後果令人扼腕嘆息！

作者為典藏雜誌社社長

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