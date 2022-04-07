氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模擬顯示，今東北風略增強，僅迎風面北海岸、山部山區雲量稍增、有飄零星小雨機率，中南部則是晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率，北部舒適、南部微熱，日夜溫差大。各平地氣溫為北部17至27度、中部16至29度、南部17至31度、東部17至29度。另外，颱風馬勒卡將在今晚生成，但對台灣天氣沒有明顯影響，直接侵台的機率非常低。

吳德榮今日在《三立準氣象· 老大洩天機》指出，明（8）日至下周三（13日），西半部晴朗穩定，動半部偶有局部短暫降雨機率，氣溫逐日漸升，周末至下周三北台灣高溫也會升到30度以上，中南部更高達32度以上，白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。

馬勒卡颱風今晚生成。（圖／翻攝自吳德榮《三立準氣象· 老大洩天機》）

吳德榮也根據中央氣象局今日凌晨2時的路徑潛勢預測圖說，關島南方海面的熱帶低壓，將在今晚率先發展為今年第1號颱風，其5天的預測路徑與最新歐洲系集模式，所模擬的路徑大致類似，先往西北前進。

吳德榮說5天之後系集模式顯示，將逐漸減速、再受到「西風帶」的引導，轉向偏東，呈現大迴轉的特徵，不過4月台灣鄰近地區常受中高層「西風帶」盤據，所以4月有颱風直接侵襲台灣的機率是非常低的，是否會對台灣天氣帶來間接影響，還得看颱風靠近的程度而定。

另外，氣象達人彭啟明也說，距離台灣東南方超過3000公里處，有個熱帶性低氣壓正在發展中，將有機會成為今年第1號颱風馬勒卡，4月份出現第1個颱風並不稀奇，預報路徑也沒有太特殊性，就是一個正常的北上轉向颱風，對台灣天氣看來沒有明顯影響性，除非未來路徑更近台灣，東半部水氣就會比較多。