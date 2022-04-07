台61重大車禍，曳引車自撞翻覆卡「T霸看板」。（記者爆料網提供）

台61線南下107公里處，赤土崎路段，今（7日）凌晨發生一起曳引車自撞事故，1台曳引車衝撞路標指示的T霸看板，疑似因為撞擊力道過猛，車身整個翻覆，車頭嚴重變形，目前事故已經排除，詳細車禍原因有待進一步調查釐清。