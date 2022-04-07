台61重大車禍 曳引車自撞翻覆卡「T霸看板」 07:272022/04/07 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61重大車禍，曳引車自撞翻覆卡「T霸看板」。（記者爆料網提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61重大車禍，曳引車自撞翻覆卡「T霸看板」。（記者爆料網提供） 台61線南下107公里處，赤土崎路段，今（7日）凌晨發生一起曳引車自撞事故，1台曳引車衝撞路標指示的T霸看板，疑似因為撞擊力道過猛，車身整個翻覆，車頭嚴重變形，目前事故已經排除，詳細車禍原因有待進一步調查釐清。 涼麵店老闆娘「門縫激戰片」遭瘋傳 他到案只認偷拍不認散布 行車糾紛？球棒男一敲大難臨頭 白車連續5衝撞沒在客氣 #T霸看板 #曳引車翻覆 #自撞 #台61線 #赤土崎路段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台74驚險切車失控翻覆 行經目睹駕駛直呼「驚死人」 11:512022/04/03 社會 假車禍詐保 宜蘭市代會主席求刑7年 04:102022/03/17 社會新聞 北市小貨車自撞分隔島 翻覆側躺路中央駕駛輕傷 14:312022/03/17 社會 男深夜騎腳踏車闖入彰化台61線西路段 遭貨車輾斃身亡 04:322022/03/30 社會 台東男騎士酒駕攔查不停 自撞路邊民宅 12:392022/03/23 社會 藍寶堅尼「小牛」撞堤頂大道分隔島 超威鐵支車牌曝光 15:172022/03/25 社會 驚險片曝光！北市酒駕男連撞重機及公車後棄逃 10:232022/03/07 社會 桃園男酒駕自撞燈桿亡 酒測值竟高達1.28 13:492022/03/28 社會 奇蹟！台64快速道自撞翻車 男子跳10樓高架橋躲酒測僅輕傷 08:532022/03/11 社會 小黃狗誤闖台61線瑟瑟發抖 大園警方搶救 20:282022/03/12 社會 轎車撞爛如「開花」！彰雲大橋恐怖自撞 駕駛噴飛慘死 18:152022/03/29 社會 未注意路況 苗栗翁騎車自撞巴士 「半身卡車底」命危送醫急救 20:272022/03/01 社會 苗栗縣警局出四招 要疏導清明連假的交通 16:052022/03/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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