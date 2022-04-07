你看過最近超夯的人氣韓劇《二十五，二十一》了嗎？不論是想要實現未完待續的人生夢想，還是單純想透過電視劇感受青春浪漫的愛情故事，《二十五，二十一》都會是你追劇的不二首選！除了近期被觀眾瘋狂討論的反轉結局，今天就讓《DailyView網路溫度計》來告訴你《二十五，二十一》還有哪些熱議話題與驚喜彩蛋吧！

你看過《二十五，二十一》了沒？

Netflix韓劇《二十五，二十一》（《스물다섯 스물하나》）背景設定為面臨亞洲金融風暴的1998年，當時社會情勢動盪不安，女主角羅希度（金泰梨飾演）參與的高中擊劍社也面臨倒閉的命運，面對羅希度一心追求擊劍的夢想，教練只是淡淡的說了一句，「剝奪妳夢想的不是我，而是這個時代」。

同樣深受時代背景影響，從富二代淪落為破產打工族的男主角白易辰（南柱赫飾演），在派送報紙時不小心砸壞羅希度家中的水池銅像，後來在夜店替羅希度挺身解圍，白易辰聽完羅希度的夢想後不僅深受感動，也決定用積極正面的態度扭轉自己窮困潦倒的現狀，還向羅希度信心喊話「無論什麼計畫都不能毀掉自己的未來」。「時代讓你必須拋棄一切，你怎能連幸褔也拋棄？」羅希度與白易辰在18歲與21歲時相遇，隨著羅希度成功轉學到偶像高宥琳（金智妍飾演）的學校，白易辰面試成為電視台的體育記者，兩人在一起經歷3年的創傷、誤會與相互依靠，蛻變成25歲和21歲美好的年紀，嘗試用喜劇的角度看盡人生所有的悲傷。

《二十五，二十一》開播以來話題不斷！反轉結局衝上聲量高峰

從《KEYPO大數據關鍵引擎》可發現《二十五，二十一》在近兩個月的網路聲量就累積高達35,187筆，其中3月30日有不少網友在PTT、Dcard透露劇情可能走向分手結局，因為韓國新聞稿提及「進入選手村進行訓練、參加世界大賽的羅希度，和在各種事件事故中苦惱著作為記者的信念而傾注熱情的白易辰，將面臨再也無法獲得對方加油力量的遺憾情況」，也讓觀眾紛紛直呼「都講成這樣了怎麼拭目以待QQ」、「大家準備寄刀片了」、「一直為對方加油的人，究竟為何不能獲得力量啊～～崩潰」，也讓該日網路討論聲量衝破1,690筆。

在4月3日《二十五，二十一》最後一集播畢後，4月4日就出現兩派網友對分手結局給予正反評價，反對的網友透露「分手原因無法理解」、「分手後除公開資訊完全沒私下聯絡超奇怪，明明兩人已好好道別，看起來是可以退回最初真摯的情誼啊」、「明明櫻花樹下相遇可以講清楚的，綁鞋帶那邊哭爆，結局被寫成這樣真的超可惜，毀了前面神劇」。

不過也有贊成的人認為「最後就算沒再一起也還是覺得很好看，至少在年輕的那段時間他們是彼此的力量，這就夠了」、「結尾看完覺得有點可惜，但還是能理解他們為什麼做出這些選擇，這部依舊在我心中是2022的神劇」、「完全不覺得爛尾反而覺得收得很好，就像每個人生命中的遺憾，只是太寫實讓人很心痛」，討論結局的話題也讓網路聲量衝上4,712筆新高峰。

《二十五，二十一》劇情成熱門關鍵字！驚喜彩蛋你發現了嗎？

從《二十五，二十一》近兩個月的熱門關鍵字也可以發現有劇情、高中生、青春、愛情、主演、演技、結局、台詞、喜劇、悲劇、心動、收視，除了高中時參加擊劍社的羅希度與白易辰的青春愛情故事深受觀眾喜愛，主演南柱赫、金泰梨、苞娜、崔顯旭、李宙明等人各自精湛的演技也完美消化角色間的情感。

雖然最後該劇以分手作為結局，延伸出未成年談戀愛、911事件等爭議，不過不少眼尖網友也發現編劇為致敬前部作品，在白易辰找回入口網站密碼，回答「你的初戀是誰？」問題、輸入答案「羅希度」的場景中，置入《請輸入搜索詞WWW》的「iBarro」網站，另外像是「我會在《浪漫滿屋》第十五集出來前出現的，等我」、「夢想，誰都可以有啊！」、「用喜劇去看人生所有悲劇」等金句，也彷彿帶著網友回推年少時期曾經追逐夢想的自己，讓《二十五，二十一》從開播至今屢創高收視率與網友好評。

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分析說明：

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