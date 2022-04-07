0726:CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週三接受訪問時痛批俄軍，他們在烏克蘭的行為就是納粹。他還表示，在烏國的俄語地區有數百名兒童遭到俄國空襲喪生。

澤倫斯基說:「俄國說他們的行動是在保護俄語地區的人，但是在馬立波（Mariupol）、梅利托波爾（Melitopol）、伯德揚斯克（Berdyansk）、哈爾科夫（Kharkiv），他們沒有手軟，這些地區有數百名兒童喪生，而莫斯科說他們是來為他們辯護的。」

談到布查鎮（Bucha）的萬人塚時，他說，俄羅斯試圖抹黑烏克蘭的方式是行不通的，烏克蘭領土上有烏克蘭人的亂葬坑，這就是俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的證據，這沒有任何理由。他表示:「布查的萬人塚就是其中之一，當中包括兒童，兒童不能被視為武裝分子。」

他也痛批俄軍的行為就是納粹，他說:「我們看到一些屍體缺少身體部位、有人雙手束縛，有強姦，也有證人。我們截獲了大量的對話錄音，這一切都證明他們毫不掩飾的知道自己是納粹分子。」