中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅6日應約同以色列候任總理、外長拉皮德通電話。雙方就巴勒斯坦問題交換意見。王毅表示，中方支持以巴雙方以「兩國方案」為基礎盡快恢復和談，希望巴以兩個國家也能友好相待，實現共同安全。雙方也就烏克蘭問題交換意見。王毅說明了中方的原則立場，表示各方現在都希望實現停火，恢復和平。但要停火，就不能再拱火澆油；要和平，就不應極限施壓。對話和談判應是各方共同支持的正確方向。

拉皮德說，以中都是創造了偉大文明的古老民族，現在都致力於加快現代化進程，都擁有強勁的創新能力，雙方相互理解、相互欣賞。以方視中國為朋友，建交以來始終奉行一個中國政策，這一立場從未改變，並已成為對中關係的重要基礎。以方期待同中方保持密切高層往來，深化各領域合作。

王毅表示，中華民族和猶太民族歷史上曾互施援手，今天我們更應相互支持。中方讚賞以方堅持一個中國政策，理解中方維護自身核心利益的正當主張，相信以方將繼續支持中方維護主權、安全和發展利益的努力。

王毅說，建交30年來，特別是兩國建立創新全面夥伴關係以來，雙方各領域合作取得長足發展。中方願同以方一道，以兩國領導人重要共識為指引，充分發揮雙方經濟互補優勢，以創新合作為重要助推器，推動雙邊關係不斷取得更多新成果。

雙方一致同意加快推進商簽自貿協定，為艱難復甦的全球經濟傳遞正面預期和積極訊號。

雙方就巴勒斯坦問題交換了意見。王毅表示，中方樂見以方同地區國家建立並發展正常友好關係，這應是中東整體和解的組成部分。以巴和談長期停滯不前，不符合各方利益，巴勒斯坦同樣擁有獨立建國的正當權利。中方支持以巴雙方以「兩國方案」為基礎盡快恢復和談，希望阿拉伯和猶太兩大民族能和睦共處，巴以兩個國家也能友好相待，實現共同安全。只有共同安全才能帶來真正的安全、可持續的安全。中方支持一切有助於實現中東和平的努力，願為雙方直接談判提供便利。拉皮德表示，以方致力於改善同巴方的關係。

雙方還就伊朗核問題等交換意見。