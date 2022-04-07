不管是冬天還是夏天，都有大批台灣人愛吃鍋，除了高檔火鍋店之外，路邊百元小火鍋店林立，讓一名網友很好奇，百元火鍋CP值高，白飯、飲料與冰淇淋無限吃，一份卻不到200元，但那麼多家店，到底哪一家是霸主？引起網友熱烈討論，眾人一面倒狂推三媽、六扇門與8鍋這3間店。

一名網友昨在PTT上發文表示，晚餐去吃百元小火鍋，由於他沒有特別餓，所以沒有額外加料，因此一份餐點只要160元，不到200元的價格，算是相當便宜。

該網友指出，扣掉火鍋本體外，許多店家都有提供白飯吃到飽，還有飲料機、冰淇淋與爆米花無限吃。而他去吃的那家小火鍋店，竟然還供應麵類無限吃，雖然只有冬粉和雞絲麵可以選擇，但不到200元就可以吃這麼爽，算是蠻值得的吧？

該網友也好奇地說，現在百元小火鍋店林立，以一鍋不到200元的價格來算，到底哪一家可以算是龍頭老大呢？貼文引起網友熱議，「以前學生時期喜歡吃大呼鍋癮的臭臭鍋」、「超過100元還可以稱作百元小火鍋？」、「老上海吧？」

綜合網友回應發現，大家心目中的前三名依序是三媽臭臭鍋、六扇門時尚湯鍋以及8鍋。「六扇門不錯」、「8鍋，找不到更強的了」、「三媽和六扇門（六扇門麻辣鍋+蛋打下去是極品）」、「8鍋，之前江南店有涼麵吃到飽」、「三媽臭臭鍋有冰淇淋讚」、「三媽絕對是霸主」、「三媽吧！」