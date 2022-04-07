臉書網友留言。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

國民黨台北市議員羅智強欲參選桃園市長，遭黨主席朱立倫勸退，引爆藍營內部紛爭。朱自1日起連日來多篇臉書貼文，無論文章的主題為何，都湧入網友留言批評，他們除為羅抱不平外，不少人直言，最氣的就是國民黨的宮廷政治文化與黑箱作業，認為此機制不公平，將讓藍營離民意愈來愈遠，永遠無法重返執政。

朱立倫1日上午在臉書發表《「台灣，性別平等了嗎？」婦幼民調發表會》一文，下午發表《做年輕人在乎的事 全力推動性別平等、婦幼權益！》一文；4日發表《兒童節快樂 寫給小朋友們的一封信》一文；5日上午發表清明節赴梅鶴山莊掃墓一文，下午發表赴慈湖謁陵緬懷先總統蔣公逝世47週年一文；6日發表《國民黨防疫最用心 三大建議讓人民安心》一文。

由於此時期剛好也被爆出朱立倫打電話給羅智強的內容包括說出「我不會提名你」等重話，及續爭議，引爆網友情緒。觀察無論朱立倫近日發表什麼主題、類型的貼文，下方都被批評的留言灌爆，例如，不少網友表示：「平等？對羅智強議員有平等嗎？桃園市長侯選人辦個初選是有多困難？國民黨從來不缺的就是讓人民失望」、「有什麼資格跟人講性平？連對黨內同志都無法給予平等公正的機會！」「很難過，強哥一個沒有背景的年輕人從政走到今天。希望黨中央能讓有能力勝選的年輕人有機會，不要讓大家失望！」「沒拿民調出來就能隨便說人家很弱？」、「明年大家清明節會懷念國民黨的」、「標題毫無吸引力，連當在野黨都不稱職，還搞宮廷鬥爭搞掉羅智強？」

少數網友則力挺朱立倫，表示：「支持主席，大局為重」、「主席一定有他的苦衷」、「藍營要團結，請別先自亂陣腳」、「主席說的沒錯，一切以大局為重，主席說該保護每位同志是他的責任」。