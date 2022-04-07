去年喧騰一時的新北市新店「花園新城」何姓咖啡商遭行刑式狙殺命案，台北地檢署查出幕後主謀是天道盟華山會成員許杜群，因懷疑製毒資訊遭何男洩漏，夥同至尊盟尊合會會長張景欽謀議買凶將何殺害滅口。警方在調查過程中發現，槍手黃泳群在犯案前確曾「出大包」，因與堂兄爭產吵架，氣得拿槍尋仇，未料遭到警方查獲槍枝，讓張景欽大怒，最後又透過許杜群在杜拜遙控調集槍枝，才讓這起買凶狙殺計畫繼續執行。

檢警調查，許杜群懷疑何洩漏華山會的製毒資訊，南下高雄找張景欽謀議買凶滅口，小弟陳憲民得知友人黃泳群欠賭債，兩大幫派遂找黃當槍手，允諾事成後給600萬，扣除花費約可獲400萬。

許交代黃行凶後，去年10月20日即先逃匿杜拜；黃、張、陳3人先在屏東試槍，但黃因一度與堂兄弟爭執，持預備作案的槍枝生事，導致槍枝被警方查扣（案件由雄檢偵辦中），許再指示黃於去年11月15日到嘉義買槍，擔心黃再滋事，要黃將槍枝藏放在張住處排水孔內。

黃先向大嫂告知要「幹件大事」，交代事後找陳嫌拿1、200萬安家費，並買機票，完成PCR證明，以假證件買車北上，去年11月22日早上在何住處埋伏，等何男送小孩上學買早餐返家時，朝他連開4槍，何倒臥門前樓梯上身亡，被就讀國小的女兒及妻子出門時目睹，黃當天逃至廈門，在防疫旅館為大陸公安逮捕，去年12月8日由警方押解回台。

本案能水落石出，在於黃泳群行凶後，僅帶台幣6萬元潛逃大陸廈門，不滿張景欽、陳憲民將他「丟包」，說好的600萬沒到位，還對他不聞不問，押解回台後即供出受2人指使行凶，檢警得以在共犯潛逃出境前及時攔截。

黃落網後，張發現被警方監控，連夜帶妻小北上躲2天，將妻子留在汽車旅館，獨自到機場欲搭機時被逮，黃男大嫂案發後與陳聯絡，陳交付20萬及律師名片，表示是安家費且不必擔心律師費，警方循線2月22日拘提陳到案。

起訴指出，何男對化學物質有研究，過去曾自大陸購入原料，製作減肥偽藥遭查緝，後來結識華山會人員，交流製毒技術。

檢察官6日偵結依殺人、槍砲等罪起訴槍手黃泳群、張景欽、小弟陳憲民等3人，並對張男求處最嚴厲之刑，另許杜群案發前即逃匿杜拜遭通緝。