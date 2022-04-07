領英2022年最佳雇主行榜 亞馬遜掄元 09:072022/04/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專業社群網站領英（LinkedIn）公布2022最佳雇主排行榜，評選出最適合專業人士發展事業的50家美國企業，電商巨擘亞馬遜高居榜首，谷歌母公司Alphabet名列第2，富國銀行位居第3名。 根據領英調查，第4至10名依序為摩根大通、沃爾瑪、IBM、AT ＆ T、美國銀行（BoA）、蘋果與Comcast。 至於評選標準，領英的研究員針對員工至少500人的企業，再依據七大項目評分，包括公司穩定性、員工的技能成長、員工升遷速度與頻率，和外部機會等。 Meta爆AI人才出走潮 全球市場不明朗 蝦皮退出印度 #領英 #最佳雇主 #亞馬遜 #依序 #行榜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞馬遜Alphabet 納道指呼聲高 04:102022/03/12 全球財經 全球市場不明 蝦皮撤出印度 04:102022/03/29 全球財經 刺激買盤 亞馬遜股票1拆20 04:102022/03/11 全球財經 亞馬遜喊五年發射數千衛星 04:102022/04/06 全球財經 亞馬遜股票1拆20 回購100億美元股票 21:032022/03/10 財經 亞馬遜在印度踢鐵板 04:102022/04/03 產業特刊 困亞馬遜雨林28天! 巴西小兄弟靠喝水「奇蹟生還」模樣曝光 00:222022/03/21 國際 美拆股熱潮 投資人蜂擁 04:102022/03/31 全球財經 《資訊服務》聚碩聯手亞馬遜網路服務AWS打造高雄AWS雲端聯合創新中心 16:482022/03/30 財經 《美股掃瞄》美股全挫 那指創4周最大跌幅 09:082022/04/06 財經 《國際產業》1股拆為20股 亞馬遜盤後大漲6.62% 10:582022/03/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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