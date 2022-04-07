專業社群網站領英（LinkedIn）公布2022最佳雇主排行榜，評選出最適合專業人士發展事業的50家美國企業，電商巨擘亞馬遜高居榜首，谷歌母公司Alphabet名列第2，富國銀行位居第3名。

根據領英調查，第4至10名依序為摩根大通、沃爾瑪、IBM、AT ＆ T、美國銀行（BoA）、蘋果與Comcast。

至於評選標準，領英的研究員針對員工至少500人的企業，再依據七大項目評分，包括公司穩定性、員工的技能成長、員工升遷速度與頻率，和外部機會等。