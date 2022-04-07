國內疫情升溫，造成許多幼兒園、中小學及大專院校停課，一名男大生表示，朋友接到衛生局疫調人員電話詢問，有沒有在某天出席某老師的課程，朋友坦言當天翹課，所以沒有到課，豈知衛生局人員竟開心地說「太好了，還好你翹課」，原來該堂課有確診者足跡，當天有上課的師生都會被匡列，經歷曝光，許多大學生也自爆，「之前也是我們班有人確診，結果我剛好那天翹課」，令不少人會心一笑。

原PO 近日於論壇《Dcard》分享朋友的經歷，他指出朋友近日接到衛生局疫調人員的電話，對方詢問有沒有在某天出席某老師的課程，朋友支支吾吾還愈講愈小聲地說，「沒有耶…那天…我翹課」，沒想到衛生局人員下秒竟開心地說，「太好了，還好你翹課」，衛生局人員解釋，因為該堂課有確診者足跡，當天有到課的師生都會被匡列。

原PO坦言當下聽到朋友的故事愣了一會，「我有一種被鼓勵的感覺，所以疫情期間除了勤洗手、戴口罩，沒事就多翹課嗎？」話鋒一轉，原PO說，若真的接到衛生局疫調人員電話，還是要老實說，若沒有說實話，反而會造成防疫破口，呼籲大家一起防疫，一起度過難關。

貼文曝光，引發逾8千人按讚，不少大學生加入討論，「真的是逃過一劫，恭喜」、「一個無心插柳，翹課還被稱讚」、「因為翹課躲過一劫也是滿幸運的啦」、「之前也是我們班有人確診，結果我剛好那天翹課」、「+1！我也是3天沒去上課，直接避過足跡重疊」、「+1！好好笑！之前學校有人確診，我也是剛好翹課」、「這算是翹課的新說法嗎？明天要不要一起防疫？」