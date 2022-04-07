英國最大的半導體公司被一家和中國政府有密切關係的公司收購，英國政府審查後究竟是否會同意，成為了英中關係最新的爭議點。美國之音引述英國學者分析，該公司的收購有兩大議題：一方面，他們製造的晶片並非最尖端科技，新投資可以保障就業；另一方面，有些人會反對收購，指英國要保障自己的半導體產業。

中國近年致力加強在半導體製造方面的能力，但受到美國全面封殺。事件令英國政界擔心，是否會影響國家安全。中方近日對事件沒有太大表態，只有其下的英文官方媒體發文指，英國政府不應該被「反華政客」綁架，應該自行作出決定。英國學者就說事件有兩大議題，包括就業和國家安全，而當地製造的芯片並非最尖端科技，就看英國政府關注短期還是更長遠的利益。

★中資企業入股荷蘭半導體公司 可能獲得國防技術

這次事件涉及到中資企業聞泰科技（Wingtech）全資擁有的荷蘭安世半導體公司（Nexperia），和位於英國威爾斯的紐波特晶圓製造公司（Newport Wafer Fab）。

美國財經新聞媒體CNBC曾經引述荷蘭分析公司Datenna指，聞泰科技百分之30的股權可以追溯到中國政府。聞泰旗下的安世半導體在2019年購入紐波特晶圓製造公司百分之15的股份，並且有權在後者有財政困難的時候，全面收購後者，以及委任2名董事。

去年3月，安世半導體公司以一次「合約爭議」運用權力，委任2名董事加入紐波特晶圓製造公司。英國國會外交事務委員會認為，該行動或許是前者企圖將接管後者的前奏，兩次寫信給商業能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng，又譯克沃滕）提出關注。關浩霆拒絕介入，指應該由威爾斯政府自行決定經濟發展事務。

去年7月，安世半導體公司公佈，計劃收購紐波特晶圓製造公司。紐波特晶圓製造公司曾經參與最少14個由英國公共資金支持的項目，包括一個設計戰鬥機雷達系統的項目。

收購案曝光之後，英國研究與創新署（UK Research and Investment）根據英國政府的指令，停止了向紐波特晶圓製造公司提供政府資助。英國首相強森（Boris Johnson）其後表示，他的國家安全顧問洛夫格羅夫（Stephen Lovegrove）會審查這宗價值6300萬英鎊的收購案。

美國政治新聞媒體Politico在今年4月1日報導，指洛夫格羅夫已得出結論，認為收購案沒有足夠的安全問題，英國政府不需要介入。不過，關浩霆和安世半導體公司都否認收購已經被批准。英國政府說他們仍然在考慮，尚未定案；安世則說，不知道有相關的決定，又說之前已經通知英國政府，公司會配合任何審查，暗示審查仍未進行。

★英國會委員會對收購案曾表達憂慮

4月5日，英國國會外交事務委員會發表報告，指多次跟關浩霆和洛夫格羅夫有書信來往，但沒有證據顯示英國政府有進行審查，委員會要求政府解釋。

英國國會外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）說， 委員會在過去一年多以來，一直對收購案表達憂慮，《國家安全與投資法》（National Security and Investment Act）已經生效3個月，但沒看到政府使用。根據英國《國家安全與投資法》，可以基於「公共利益」，在涉及國家安全、媒體多元、金融系統穩定和公共衛生緊急事件時阻止並購交易。

他質疑，「半導體對現代生活的每個方面都至關重要，而紐波特晶圓製造公司是英國有領導地位的廠商之一，它被安世半導體公司收購，令不少人疑惑，為什麼我們似乎正在把關乎國家安全的基礎建設，交給與中國政府有明確聯繫的海外公司？」

董勤達強調，「我們國家的長期安全不僅取決於我們的武裝部隊，還取決於我們經濟的韌性，這意味著，我們不可以為了短期利益，而犧牲未來的穩定。」

董勤達表示，歡迎強森保證審查正在進行的說法，又說英國政府有相關的法律工具，「需要的是利用」他們。

★英政府對收購案還未有定論

目前全球汽車晶片供應嚴重不足，令人關注收購案會否幫助中國。澳洲前總理、英國國際貿易顧問阿博特（Tony Abbott）曾經說過，如果事件發生在澳洲，收購不會被批准。

牛津大學中國近代史和政治學教授拉納・米特（Rana Mitter）觀察，英國政府是否會批准收購，仍然是懸而未決，「分歧在於一派人指出，在那裡製造的半導體並不是好像在台灣或南韓生產的尖端科技，而中國技資或者可以保障職位；另一派人就指，英國必須保護和發展自己的半導體產業，而賣出這間工廠會不利這個目標。」

米特表示，「終究，英國政府的決定會顯示，在目前英國經濟飽受重大壓力的時期，短期的考慮會否高於中期的考慮。」

★中國官媒批「反華政客」干預交易

紐波特晶圓製造公司是英國少數僅存的半導體廠，專門生產汽車電源的晶片，但技術只達到 200納米製程，跟台灣最尖端的3納米製程相距甚遠，並非敏感技術，即使跟歐洲的廠商比較，該公司的科技也是落後的。聞泰科技在去年公佈收購時也表示，收購將會有效提升安世半導體在車規級半導體產品領域的製造能力，從而擴大市場份額。

紐波特晶圓製造公司有450名員工，之前分別拖欠威爾斯政府和英國匯豐銀行1800萬和2000 萬英鎊。收購案支付了相關負債，來支持公司繼續運作。

中方對近日報導反應不大。中國官媒《環球時報》英文版（The Global Times）發文批評，說董勤達之類的「反華政客」不理性地要求英國跟隨美國在半導體產業和中國脫鈎的做法，將會損害英國企業利益，令英國已經被疫情影響的經濟承受更重的打擊。希望英國政府不要被「反華政客」綁架，應該要自己作出決定。