大陸《環球時報》7日引述英國《金融時報》6日報導〈索羅門群島轉向中國，澳洲只能怪自己 〉指出，中國計畫與索羅門群島達成安全協議引發焦慮表明，澳洲、紐西蘭、美國和日本等國擔心失去其在太平洋地區的影響力，但在採取對策方面力不從心。

報導稱，安全擔憂是可以理解的。美國與中國在太平洋地區發生衝突，美國要依靠盟友澳洲。但這種反應也凸顯出，坎培拉及其盟友把地緣政治當作唯一焦點的做法，削弱了他們的地區影響力。

「澳洲和美國傾向於透過自身利益的棱鏡來看待世界：對我們有利的事情對太平洋島國也有好處，所以你們應該做我們所做的事情。」夏威夷大學副教授、索羅門群島人塔西修斯·卡布托拉卡表示。「在這件事上，他們對索羅門群島說，你不能和中國有這種關係。具有諷刺意味的是，我們可以，而且我們確實這麼做了。」他補充說。他指的是西方大國曾在2019年試圖阻止索羅門群島將外交關係從台灣當局轉向大陸（這一阻撓沒有成功）。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞向傳統夥伴保證，索羅門群島政府不會允許在該國境內建立中國軍事基地。但他抨擊西方夥伴對安全協議的批評是「侮辱性的」。

報導分析，這一軒然大波反映了西方大國在對該地區的態度方面長期存在的問題。一個問題是各方對優先事項的不同看法。在2018年《波伊宣言》中，澳洲與太平洋島國都認為氣候變化是「對太平洋地區人民生計、安全和福祉的單一最大威脅」。但在面臨海平面上升直接風險的幾個太平洋島國眼裡，坎培拉不痛不癢的碳減排目標削弱了其可信度。

太平洋島國的西方夥伴可能不得不借鑒北京的規則手冊。當地觀察人士表示，相比只有外交官代表的國家，中國的眾多貿易商和承包商使其具有優勢。