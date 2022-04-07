很多時候讓人最傷、最感到心寒的，是血脈相連的親人，資深藝人曹西平昨天(4/6)突在臉書自爆多年來幫助姪子、姪女，照顧陪伴甚至在美買房給他們住，但曹西平獨居生病時，姪子、姪女毫無關心探望，連要搬家都沒告知他，讓他悲嘆：「你們太冷血了」。

出道超過40年的曹西平，言行坦蕩犀利，私下經常透過社群分享生活點滴，也不改這樣的風格，也因此頗受到歡迎，但他昨天突然在臉書po文，吐露家族悲歌，直言「沒有血緣關係的人更加照顧你，把你當一回事，謝謝你JEREMY」，相較於對方的關心，反倒長期靠他資助幫忙的姪子、姪女，對他是不聞不問。

曹西平控訴，多年來他一直支持著住美國的姪子、姪女，「美國下著大雪誰去幫你們兩個？人家要把你們趕出來，誰去救你們？都忘了忘的一乾二凈，誰來美國買房子給你們住？誰每年來美國拿幾千美元給你們？你們在美國哭誰陪伴你們安慰你們？你們都忘了嗎？」。

而他對姪子、姪女如此付出，對方卻從未來台灣探視獨居的他，「四叔生病了你們可知道嗎？你們還算曹家的人嗎？你們對得起我嗎？」，最扯的是，曹西平於美國買房，免費提供給姪子、姪女居住，但他們要搬家，卻完全沒告訴身為屋主的他，還是鄰居跟他說的，連曹爸爸過世，姪子、姪女也沒回來相送，讓曹西平痛斥對方「你們怎麼這麼狠啊這麼沒有良心」，根本不像有血緣的家人，因此覺得自己做再多都沒用，對方實在太冷血，根本無情無義。

曹西平吐露，沒血緣的人對他是講情義不離不棄，「人家對我的好我更要加倍奉還，我們家的人對他們再好永遠都是不滿意，你四叔賺的都是辛苦錢我不會自己花掉嗎？還需要給你們花美金嗎？」，他自認對家人是無怨無悔的付出，但得到的卻是無情的對待，還說其實還有太多事情，根本罄竹難書，如今跟姪子、姪女早已是「最熟悉的陌生人」，他也看開一切了，曹西平感謝老天爺看見他的善良、愛心與孝順，「給了我很多善良的人在我身邊，讓我可以關關難過關關過，謝謝」。