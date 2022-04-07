綜合外媒報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的通訊總監西蒙斯（Jamal Simmons）皆在周三(6)日確診新冠肺炎，他們日前都出席華府年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner），該晚宴有多位政界人士與記者出席。
根據美商務部的聲明，雷蒙多在出現輕微症狀之後，在家檢測結果呈陽性。聲明表示，她已經完全接種疫苗加強免疫，辦公室也開始追蹤接觸者。美司法部也表示，在賈蘭德得知他可能接觸過確診者後隨即就做檢測，他結果雖呈陽性但是沒有出現任何症狀。他同樣也完全接種疫苗。
而根據副總統辦公室稱，賀錦麗的通訊主管西蒙斯也因參加晚宴被列出，她將會與西蒙斯保持聯繫，賀錦麗的行程不會受到影響。除了前述三位之外，還有加州民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）、德州民主黨眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）也都傳出確診，美國總統拜登（Joe Biden）沒有出席晚宴，僅透過影片發表一些輕鬆的言論。
華府年度烤架俱樂部晚宴通常是一年一度舉辦的活動，活動在新冠流行期間暫停，今年度的晚宴也是自2019年首度復辦，吸引了600位賓客參加。
烤架俱樂部總裁湯姆（Tom DeFrank）表示，截至周三下午，有14人晚宴賓客確診，他表示：「無法確定他們何時首先感染新冠，但他們確實在晚宴上與其他客人互動，我們必須現實一點，預期會有更多的病例，也希望他們早日康復。」
文章來源：Commerce Secretary Gina Raimondo tests positive for Covid after attending politician-packed D.C. Gridiron dinner
文章來源：AG Garland, Commerce Sec Gina Raimondo latest attendees of Washington dinner to test positive for COVID
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