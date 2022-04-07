綜合外媒報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）的通訊總監西蒙斯（Jamal Simmons）皆在周三(6)日確診新冠肺炎，他們日前都出席華府年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner），該晚宴有多位政界人士與記者出席。

根據美商務部的聲明，雷蒙多在出現輕微症狀之後，在家檢測結果呈陽性。聲明表示，她已經完全接種疫苗加強免疫，辦公室也開始追蹤接觸者。美司法部也表示，在賈蘭德得知他可能接觸過確診者後隨即就做檢測，他結果雖呈陽性但是沒有出現任何症狀。他同樣也完全接種疫苗。

美司法部長賈蘭德（Merrick Garland）確診

而根據副總統辦公室稱，賀錦麗的通訊主管西蒙斯也因參加晚宴被列出，她將會與西蒙斯保持聯繫，賀錦麗的行程不會受到影響。除了前述三位之外，還有加州民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）、德州民主黨眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）也都傳出確診，美國總統拜登（Joe Biden）沒有出席晚宴，僅透過影片發表一些輕鬆的言論。

This evening, I unfortunately tested positive for COVID-19.



I'm feeling fine, and grateful to be vaccinated and boosted. In the coming days, I will quarantine and follow CDC guidelines.



And remember, please get vaccinated! — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) April 6, 2022

Unfortunately, after avoiding COVID-19 for two years, I’ve come down with it. I tested negative yesterday & last Thursday, but positive today.



Thankfully, I’m fully vaccinated & boosted and I'm only experiencing mild symptoms. I will quarantine consistent with CDC guidelines. — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) April 5, 2022

華府年度烤架俱樂部晚宴通常是一年一度舉辦的活動，活動在新冠流行期間暫停，今年度的晚宴也是自2019年首度復辦，吸引了600位賓客參加。

烤架俱樂部總裁湯姆（Tom DeFrank）表示，截至周三下午，有14人晚宴賓客確診，他表示：「無法確定他們何時首先感染新冠，但他們確實在晚宴上與其他客人互動，我們必須現實一點，預期會有更多的病例，也希望他們早日康復。」