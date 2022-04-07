歐洲冠軍盃足球賽繼續開踢，台灣時間今天凌晨又有兩場賽事，皇家馬德里以3：1擊敗強敵切爾西，當家法國球星本澤馬(Karim Benzema)在上半場就貢獻2球，可說是全場MVP。而拜仁慕尼黑以0：1意外輸給比利亞雷亞爾，荷蘭球員丹朱馬(Arnaut Danjuma)在比賽開始第8分鐘就進球，而接著兩對組合一樣要在13日進行第二回合賽事。

皇馬這支傳統強權16強擊退巴黎聖日耳曼，本澤馬當時上演帽子戲法，率隊以3：1逆轉對手，擁有黃金三巨頭的巴黎慘遭淘汰。而8強賽他繼續施展帽子戲法，比賽第21分鐘他率先進球，與隊友小文尼修斯(Vinicius Jr.)上演絕妙配合，小文尼修斯在禁區外短傳給本澤馬，本澤馬快速殺入禁區，接獲對方漂亮橫傳用頭槌破門！

第24分鐘本澤馬再度進球，這次與克羅埃西亞球星莫德里奇(Luka Modric)合作，莫德里奇在禁區外45度角大膽將球傳到門前，本澤馬一樣積極殺入禁區取得有利位置，然後又是一記漂亮頭槌，讓對方門將防不勝防，本澤馬短短3分鐘內用頭槌頂進2球，上半場皇馬就以2：0領先。而第40分鐘切爾西雖討回1球，但下半場皇馬再拉開差距，以3：1獲勝。

El Villareal sorprendió a los alemanes, ganando de local, con un gol al primer tiempo del delantero holandés Arnaut Danjuma, con asistencia de Dani Parejo. pic.twitter.com/i6Sb9ZFkw8 — El Bolivarense (@ElBolivarenseCo) April 6, 2022

拜仁與比利亞雷亞爾相對沉悶，兩屆世界足球先生萊萬多斯基(Robert Lewandowski)未有任何建樹，賽前被看好獲勝的拜仁遭對手先馳得點，比賽第8分鐘丹朱馬在門前接獲助攻，拚進重要1球，最後就以1：0爆冷擊退拜仁。不過13日他們將繼續廝殺，單靠1球恐拿以晉級，相信拜仁也會積極應戰，而皇馬、切爾西同樣會在13日進行第二回合！