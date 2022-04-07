「小皇帝」詹姆斯這番言論勢必再次掀起熱議了！面對湖人剛確認無緣本季季後賽，詹皇在《The Shop》節目當中爆出驚人言論，「除了最想跟大兒子布朗尼一起打球，我在當今比賽確實很想跟很多人打球，但史蒂芬柯瑞肯定是我想一起打球的人！」

為何做出這樣的選擇？詹姆斯的回答是，「我喜歡關於柯瑞的一切，他是致命的。當他準備下車時，你最好從他停車那一刻就防守他，當他下床的時候，你最好也要開始防守他，我跟上帝發誓，他是認真的，當然很顯然也有其他的狠角色。」

當節目中的詹姆斯友人提到獨行俠明星後衛東契奇，詹姆斯也馬上附和，「沒錯，東契奇很冷酷，也是一個狠角色，我想我跟東契奇一起打球會很酷。」看來詹皇很清楚他放出這些話，會給外界怎樣的感受或臆測，畢竟本季他跟湖人摔很慘。

至於柯瑞聽到這番話的反應呢？他說：「這太棒了，這是詹姆斯什麼時候說的，在《The Shop》那個節目說的嗎？好吧，他的願望實現了，他是全明星隊長，他過去兩年都選了我，我不知道這樣他是否滿意，但我滿意了。不論如何聽到一名MVP等級、歷史最佳球員之一說有興趣跟你打球，這真的很酷。」