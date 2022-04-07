大陸本土疫情升溫，手搖茶飲消費需求減緩，鮮活果汁-KY(1256)3月合併營收新台幣3.33億元，年減4.84%，前3月合併營收8.9億元，年減10.48%。

鮮活表示，今年以來中國大陸本土多地疫情散發，以致部分城市進行封城管制，限制人員移動，餐飲業者門市受到疫情影響暫停營業，改以外帶或外送方式提供服務，因手搖茶飲門市消費需求減少，以致3月與前3月合併營收表現不如預期。

雖中國大陸面臨疫情干擾，內需經濟活動減緩，惟鮮活深耕新鮮、健康的飲品需求市場，並掌握市場敏銳度，持續研發新品，第二季將視疫情發展與控制狀況，待餐飲需求復甦力道穩健回溫，公司業績將逐步回升。

鮮活面臨疫情考驗，以提升產品與服務競爭力為首要，公司三座廠年產能13萬噸優勢，與經銷商及大型餐飲連鎖客戶形成供貨保證與備貨能力，並持續強化自動化倉儲與物流配送效率，在快速出貨的生產能力下，進而深化客戶服務關係，且提高智能化生產體系與溯源管理，以期營運能穩健發展。