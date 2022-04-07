大型文旅綜合開發商光禹國際(6595)標得嘉義微型文創園區大型開發案，此項投資總額高達14.5億的BOT案，光禹將透過全球獨家全息影像技術，融主題樂園開發經驗，將嘉義微型文創園區打造成Holo Park羊角藝術村。

座落在太保市東勢寮段、與國立故宮博物院南院僅隔一條道路「嘉義縣微型文創園區」，與嘉義科學園區在嘉義後，國立故宮博物院南院並列嘉義三大投資案，是帶動嘉義地方經濟繁榮重要一戰，在經由幾次招標後，由具大型開發經驗的光禹國際獲標。

光禹表示，此項為期50年大型BOT開發案能落手光禹國際，來自嘉義縣政府對文創園經濟戰略長遠盤算；一來緊臨故宮南院的嘉義微創文區需要有科技力加值、彰顯文化含量；而配合新竹科學園區又要有開發案的規畫，能容納未來近10萬名科技新貴，對嘉義縣政府而言、此腹地需要同時具長居經濟及觀光價值，光禹國際提出投資規畫、迎合縣政府經濟盤算。

光禹國際所提的投資構想，以「Holo Park羊角藝術村」為開定位，將興建包含數位文創COMPLEX、嘉義特色文創藝術展售中心、主題餐廳、文創產業育成中心、光影展演廣場以及親水樂園等建設，打造東方威尼斯；在字維新規劃中，Holo Park羊角藝術村」對接野奢高端旅遊巿場、同時滿足短期旅及藝術巿場，巿場，帶來經濟紅利不可小覷。

禹集團董事長字維新表示，興建中的Holo Park羊角藝術村、將與南故宮、嘉義科學園區連成一氣、極具戰略優勢，透過故宮南院藝術加持，為羊角藝術村注文旅元素、在加上嘉義阿里長山野綠景，這樣的稀缺與獨特性，讓羊角藝術成為台灣野奢酒店代表，對接國際渡假型的高端旅遊巿場。

此案預估在八月正式動工、預計明年暑假迎來疫來觀光復甦人潮。