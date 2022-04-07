台南市第四分局上月爆出蔡姓偵查隊長在辦公室廁所洗手台烙賽的風波，蔡姓隊長遭記申誡2支自請調職後，未料，昨（6日）又有網友在網路批踢踢爆料，當日聚餐的地點非一般餐廳，疑似是有陪酒小姐的聲色場所，甚至還附上蔡姓小隊長飲酒畫面，讓市警局大為震驚，立刻召回相關人員進行調查，但據了解，該張照片是109年間的舊照，因此並市警局並未有進一步處置，仍需進行調查。

台南市警察局昨天深夜獲知此事，立刻由局長方仰寧召回相關主管，深夜主持專案會議，並緊急召回相關人員釐清事件來龍去脈，畫面中的蔡姓小隊長也遭督察室緊急召回警分局由督察進行調查。

根據調查，網友爆料照片，實際上蔡小隊長早已在去年3月間調離第四分局，而且該位小隊長向督察表示，印象中，該張照片發生時間應該是109年7、8月間，顯然是有人刻意模糊焦點。

台南市警界近來紛爭不斷，尤其是第四分局屢屢中招，據了解整起事件與刑事體系爭官位脫不了關係，而且目標並非針對蔡姓隊長，而是他背後的靠山。

昨天深夜，1名網友突然在PTT爆掛發文：「第四分局因為駐地在安平五期的關係，轄區內八大行業與酒店林立。分局的喝酒文化早就根生蒂固，破案要喝、同事調單位要喝、連找到民眾失蹤的毛小孩也要喝。包括為烙賽隊長蔡XX強力護航的李XX副分局長，也是個超級酒罐子，人只要一下車，都還沒走到店門口，一大票少爺就會衝上前遞上熱毛巾齊喊：水哥晚上好！」

當時第四分局表示，蔡姓隊長是在3月17日晚間參加偵查隊同仁送舊餐敘，晚間9時許就回到隊上，但凌晨一時許因身體不舒服，且隊長寢室內沒有廁所，因此在前往公廁過程中，一時不及而排遺在公廁衛浴設施，隊長因不勝酒力無力清掃，並非蓄意。

但從網友貼出2張照片中可見小隊長雙手環抱身旁女子，疑似因為喝太多酒，整個人醉到頭靠在女子的肩膀，網友還寫到「你們當晚是去哪餐敘喝酒的？是某某大舞廳？還是XX商務俱樂部阿？」

該名網友還表示「我是不知道烙賽隊長蔡XX背後的靠山到底多大，「重懲」申誡兩支，調離原單位(四分局)後一樣繼續當隊長、繼續耀武揚威」，「 如果今天亂烙賽的是基層員警，影響警譽真的只會重懲申誡2支嗎？」「這種酒醉失態在分局亂烙賽的偵查隊長，竟然還獲得方仰寧局長的大力拉拔。並提報為台南市政府111年度模範公務員。」

這件爆料一出，立刻撼動市警局高層，更是重重打臉向來重視鐵血紀律的局長方仰寧，也因為台南連續爆出警界風紀問題，也讓外界認為這起警界鬥爭相當具有針對性，尤其文中多次提到方仰寧就是背後靠山，是否與此有關，就看方仰寧是否能發揮過去的鐵腕，重新整飭台南警界風氣。