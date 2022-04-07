如果有親人過世，依照台灣習俗都會布置靈堂。在鄉下或比較偏中南部的地方通常都會在自家或是門前馬路搭建，但在北部都市寸土寸金的地方，則發展出一種新興行業：公寓私設出租靈堂。有網友在《爆料公社》指出，北市有殯葬業者，在公寓內違法設置靈堂，長期以來不時看到喪家捧著骨灰罈出入做法事，住戶反映多次，政府單位也無人處理，讓他們身心俱疲不知要如何求助。

有網友在爆料公社指出，北市有公寓違法私設靈堂出租，業者天天招魂讓住戶毛炸，控訴政府單位不理求助無門，業者也根本罰不怕。(爆料公社提供)

一名網友在爆料公社發文『北市中山區某路段民宅區裡出租給喪家做法事設靈堂，從110年就在做這些違法行為，電視新聞也幫忙播放，去年9月被殯葬管理處查獲罰6萬，後面一直偷偷在做，每次通報殯葬管理處稽查就不讓稽查人員進入，一直持續到現在還是在做違法的事情。政府沒辦法進入他們就一直囂張，每次帶骨灰罈跟神主牌進入就撐著雨傘，請問我們住戶的權益要怎麼去跟這些殯葬業討回來！」

有網友在爆料公社指出，北市有公寓違法私設靈堂出租，業者天天招魂讓住戶毛炸，控訴政府單位不理求助無門，業者也根本罰不怕。(爆料公社提供)

爆料的網友表示，這個私設靈堂出租的去年就已經上過新聞，也被檢舉開罰過，但遲遲都沒有改善，甚至更變本加厲『已經找過立法委員，通報都發局拆除，可是都發局的拆除公文到現在都沒有下來， 從去年4月我們就在跟殯葬業者抗爭，全部住戶都有支持，找議員，找立法委員，找政府機關，都沒有辦法，他們的用雨傘撐著帶髒東西上來，所有住戶都身心俱疲！』

《爆料公社》內文提到，根據《殯葬管理條例》第24條修正條文規定，單獨設置之禮廳及靈堂，僅供追思祭拜，不得擺放骨灰以及進行入殮等儀式。但仍有不肖業者還是會私設，因為就算被抓到一次罰９萬，但出租的暴利一下就賺回來「殯葬業背後 … 黑白通吃。

網友也無奈表示，小老百姓沒有背景，很難去檢舉什麼，到時候還惹一堆麻煩」「每天都放，過新年，賀新年，新年好，年年年～」「上面有人建議音響，我覺得可以來點喜慶音樂，恭喜喪家，看看還有沒有人願意在那辦，但是記得先跟其他住戶打招呼！」