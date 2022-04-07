小編今天（7日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮集團控股公司長榮國際6日召開董事會改選董事長，會議只花不到10分鐘結束，一如外界預料由大房女婿鄭深池獲選為新任董事長。令市場大為震撼的是，鄭深池當選董事長後，律師團隊立即向哥哥派突襲，提出解任長榮國際總經理戴錦銓的議案，並希望隔日（7日）再召開董事會，推舉現任董事之一的聖世投資的代表人張明煜為新任長榮國際總經理。

【1】長榮集團海空分家 近在眼前

長榮國際新任董事長鄭深池6日在董事會後突襲提出解任長榮國際總經理戴錦銓的議案，因議案未被受理，7日可能會再度召開董事會推舉新任總經理，長榮航勤董事長張明煜出線機率最大。

【2】台商升級在地防疫措施→ 9檔昆山概念股仍承壓

昆山宣布自4月6日零時至8日24時「封城」，進一步升級疫情防控措施，包括非必要不得離開昆山、市民全面減少非必要活動，城市保持「相對靜默」。輪休減產的企業，要實行全封閉管理，嚴格落實防疫主體責任，並做好安全生產工作。

【3】台積法說前 外資讚聲響起

雙王法說會同步於14日登場，護國神山台積電大客戶各式新產品接力登場，英特爾、輝達、超微（AMD）不缺席，全面轉進台積電先進製程，麥格理證券高度看好台積電受惠新GPU發表商機，在法說會前重申「優於大盤」投資評等，推測合理股價高達843.8元；摩根士丹利證券則強調，必須緊盯台積電法說時對整體電子需求的最新觀點。

【4】Fed官員警告：5月迅速縮表 美債息應聲揚

美國聯準會（Fed）理事布蘭納德（Lael Brainard）與舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）等兩名偏鴿大將周二（5日）公開警告，為壓制美國過高通膨，Fed除了將持續積極升息，最快5月將開始迅速縮減資債負債表。

【5】沙國開第1槍 人民幣有機會升級為油元

澳盛銀經濟研究部近期指出，中東產油國正考量接受人民幣做為對大陸石油出口的支付方式，有望推動人民幣國際化進程。澳盛認為，尤其是沙烏地阿拉伯賣油收到的人民幣可用於支付自大陸進口商品費用，或投資於大陸國債CGB、甚至轉進為外匯存底的一部分。