天后張惠妹（阿妹）睽違7年在台北小巨蛋舉行的「ASMR世界巡迴演唱會」昨(6日)進入到第5場，這回張惠妹事前表示不會邀藝人好友站台當嘉賓，但會邀5位素人嘉賓登場。媒體報導，好友小S不免俗地送上花籃，卻在賀卡上嗆聲：「我不懂，為何要躲我？」，讓人第一眼看了以為兩人姊妹情生變，認真看完全文則忍不住為小S的幽默莞爾。

小S過去常自封為「小阿妹」，常在節目上高歌張惠妹的歌曲，也曾在演唱會上衝上台跟阿妹合唱，這回張惠妹重返小巨蛋，因說好不請藝人當嘉賓，讓小S不滿，據《自由時報》報導，她在送給張惠妹的花籃賀卡上大爆料，直說：「就算你躲我躲的這麼兇，在我心中，你永遠是無可取代的天后好姊妹」。

小S進一步細數兩人過去點滴，表示：「還記得我婚禮的時候，我們玩得多愉快，還有我們在夜店辦過的瘋狂變裝派對，而妳男友的調酒還是我喝過最厲害的，我不懂，你為何要躲我？但在我心中，你永遠是無可取代的天后好姊妹，By the way我的電話沒變喔」。

語末，小S不忘拿姊姊大S電話號碼20年沒變的哏開玩笑，喊話要張惠妹有空快打給她，最後署名自稱是「你最好的摯友，天后主持人小S（IPSS）」，而小S過去就曾多次在社群網站跟阿妹嗆聲，2020年年末時她曬出唱阿妹歌曲〈好膽你就來〉的影片寫下：「阿妹，2021年不要再不理我了，我是妳永遠的粉絲」，還狂扭大跳開腿舞，和一旁冷靜以對的女兒成為強烈對比，笑翻網友。