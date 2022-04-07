金曲歌后魏如萱（娃娃）出道多年，以甜美臉蛋與獨特的嗓音，擄獲大批粉絲的心。而時常透過社群媒體與粉絲互動的她，2018年與隆宸翰結婚並生下兒子路易後，更經常分享育兒趣事與生活細節，近日她便PO文分享自己外出工作的糗事，引起網友熱烈討論。

魏如萱5日於臉書粉絲團發文，表示「我昨天去台中豐原唱歌，回到家才發現褲子拉鍊沒拉，難怪覺得下面涼涼的，我不知道歌迷有沒有發現？還是他們也不敢說？真的是…..糗，都到家了耶」接著笑稱自己一定是睡眠不夠，或是打疫苗留下的健忘後遺症，又或者是年紀到了，笑翻一票網友。

除此之外，魏如萱還透露日前去高雄流行音樂中心表演完後準備去趕高鐵，結果人都上了高鐵才發現自己的包包放在保姆車上，嚇得同事以跑百米的速度衝下車幫她拿包包，所幸最後還是順利將包包拿回來，同事也趕上高鐵，才結束這場鬧劇，但這樣的過程也讓魏如萱忍不住開玩笑表示「我的同事邇佳可能在當天發現了自己有短跑的潛能，非常謝謝他」。

不過這一連串的驚魂都比不過兒子路易的一句話。魏如萱最後分享自己日前在家中敷面膜時，兒子看她臉白白的便表示「媽媽，你是北極熊」，讓她覺得兒子很有想像力，只是沒想到洗完臉後路易再度看著他說「媽媽，你現在不是北極熊了」，魏如萱便好奇反問「那我是什麼」，路易卻說「你是豬」，讓網友看到後紛紛留言「怎麼感覺這幾天過的像是已經用盡生命好幾年了啊？」、「好想看到娃娃邊笑邊哭講這段的畫面喔」、「最後太好笑了」、「下一首新歌是我是豬嗎」、「還好是兒子說，老公說你是豬的話他應該一秒變熊貓」、「沒拉鍊是加碼耶！觀眾福利」。