【政新鮮】羅智強堅持參選恐成「換柱」翻版？ 羅友志嗆朱自私：國民黨不覺醒等著被清零

國民黨台北市議員羅智強昨(6日)上午宣布參選桃園市長，但是國民黨祕書長黃健庭透露，地方一面倒認為羅智強很弱、民調低，因此選策會已排除提名。對事件發展至此，港媒認為等於雙方都已掀牌，但彼此似乎也都留了一點空間，這場爭議如最終羅智強、立委呂玉玲的民調都無法贏過目前領先的立委魯明哲，那麼以民調來徵召魯參選，可能就是國民黨這場爭議的轉機。

根據《中評社》今(7日)分析，黃健庭在記者會上說重話，但並非把全部的話說死，強調選策會雖沒有做初選的準備，但會繼續做公正公平的民調，最後不排除用徵召的方式，徵召民調最高、最具勝選能力者代表國民黨參選，至於時間則不會拖太晚，此舉等同於給了羅智強一點時間拉抬自己在桃園的民調。依目前外界所披露的民調顯示，排名第一為桃園藍委魯明哲、第二為桃園藍委萬美玲、第三則是羅智強、第四為被認為桃園議長力挺的桃園藍委呂玉玲。

該篇報導認為，如最終羅智強、呂玉玲的民調都無法贏過目前領先的魯明哲，那麼以民調來徵召魯參選，似乎是目前能同時解開羅智強和呂玉玲背後代表的邱奕勝勢力之結，如此方式能讓雙方都退一步，可能就是國民黨這場爭議的轉機。