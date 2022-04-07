好萊塢29歲的知名男星伊薩米勒（Ezra Miller），曾在DC超級英雄電影中飾演「閃電俠」一角而獲得矚目，加上俊美又精緻的外表讓他被譽為「絕世美男」，人氣不斷攀升。上個月卻傳出在夏威夷的伊薩米勒，在當地卡拉OK與一對男女發生肢體衝突，遭警方逮捕，事實上這已經不是近年來他第一次脫序舉動，該事件衝擊到他的演藝生涯，傳出合作方華納兄弟已決定暫停未來的合作計畫。

根據外國媒體《Just Jared》的報導，夏威夷縣警方表示，當酒吧裡的顧客正在唱卡拉 OK 時，伊薩米勒突情緒失控的大飆髒話，並從一名23歲女子的手中搶走麥克風。隨後，伊薩米勒又突然撲向一旁正在玩飛鏢的32歲男子身上，兩人在地上扭打成一團，雖酒吧老闆立即上前阻止，多次要求伊薩米勒冷靜下來仍爆發肢體衝突。而警方到場後，將伊薩米勒以「行為不檢」及「騷擾」等罪名逮捕，支付500美金（約新台幣1.4萬元）後才交保獲釋。

而新聞中也提到，這並不是伊薩米勒第一次與人爆發肢體衝突，早在2020年網路上就曾流傳出一段伊薩米勒在冰島酒吧脫序的影片，只見女粉絲上前，伊薩米勒對她說「妳想打架嗎？」接著掐住對方的脖子壓制在地上，當時引起不小轟動。

伊薩米勒在冰島酒吧與女粉絲發生肢體衝突。（來源／John Talks Youtube）

接連的脫序行為讓合作方展開緊急會議，據外媒《RollingStone》報導，伊薩米勒與華納兄弟將會暫停所有合作，要讓閃電俠加入DC宇宙的計畫也緊急喊卡，而拍攝完畢的《閃電俠》仍會照原先的安排繼續，預計明年6月上映，會不會有續集計畫將於這一年內重新評估。

而讓許多粉絲難過的是，伊薩米勒主演的J.K.羅琳魔法系列電影《怪獸與鄧不利多的秘密》正在上映，伊薩米勒在裡面有很重的戲份，如果未來與華納兄弟的合作終止，那他可能會成為《怪獸系列電影》第二個被換角的演員。第一個被換角的是飾演蓋勒·葛林戴華德的強尼戴普，強尼戴普因為與前妻安柏·赫德爆出家暴醜聞，司法訴訟中強尼戴普的前任們出聲力挺，稱強尼戴普不會做出這種事，還有多方證據指出強尼戴普沒有家暴，但最後還是慘遭換角，交由丹麥演員邁茲·米克森續演。

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