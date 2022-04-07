知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）2020年6月與授王家玄登記結婚，幸福的KIMIKO也不吝嗇在網上分享夫妻日常，日前就分享老公王家玄突告訴她：「變腫了」，還一臉正經告訴KIMIKO變腫的是「胸部」， 不過網一看KIMIKO曬出的透膚襯衫露黑Bra辣照，就全都看懂了。

KIMIKO日前在臉書分享，她突被老公說：「老婆你好像變腫了」，嚇得KIMIKO質問是哪裡，結果王家玄一臉正經的告訴她：「胸部」，讓KIMIKO瞬間無言，她也反問：「這到底是求生慾很強還是很會喇低賽」，夫妻對話閃瞎一票網友。

同時，KIMIKO也曬出一張「圖文不符」照，只見她辣穿白色透膚襯衫，黑色內在美若隱若現，S曲線的好身材展露無遺，辣照吸引網直呼：「老公調戲老婆的情趣，夫妻之樂」、「老師好性感」、「求生慾無誤」。

其實，KIMIKO是演藝圈著名的美魔女代表，保養有術的她，好身材超不科學，但仍不時遭酸民攻擊，留言嗆她「假奶」、「老阿姨假奶」，對此，KIMIKO則高EQ表示：「其實轉念一想，這也算是一種對年份40+（40多歲）規律運動身體的高度讚美吧」，她也曬出單穿內衣的自拍照，大秀堅挺美胸和蠻腰，強調自己內心坦蕩盪盪，她還霸氣說：「此胸如假包換」，同時，KIMIKO也向酸民喊話：「如果還對我的身體存有任何疑問？其實非常歡迎大家來教室參觀本人，跟我面對面交流噢～」女神正面回擊獲得網一片狂讚。